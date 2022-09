“Siamo…” Il Volo, l’annuncio arriva nel momento più emozionante – FOTO

Il Volo è in prima linea e non ha esitato a annunciare la notizia dell’anno: nel momento più emozionante – a volte – accade anche “l’impossibile”.

Pietro Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si sarebbero preparati a lungo per annunciare il lieto evento in mondovisione. Il pubblico de “Il Volo” – a cui è stata data la possibilità di assistere in queste ore al decisivo momento – avrebbe inizialmente accolto la buona nuova con la necessaria dose di sorpresa. Ma, sicuramente, con tutta l’energia possibile.

Il Volo, i brividi sul palco dopo la performance

Da Detroit a Cleveland, dopo aver presieduto a Brescia con il toccante omaggio a Ennio Morricone, il trio di tenori continua la sua avventura oltreoceano fermandosi – poi anche e come promesso – per città come Indianapolis e la bellissima Toronto, in Canada.

Eppure, nonostante questo esaltante ripetersi di “stupefacenti nottate a perdi fiato” – e riscuotendo, in questi giorni, un successo ormai molto più che intermittente e ufficialmente internazionale, le sorprese – per ciascuno dei loro fan – non si sarebbero ancora esaurite.

Il Volo pubblica la notizia: “l’emozione è travolgente”

Lasciata appositamente in ultimis, la grande notizia, ora si accinge a dare nuovo spessore agli eventi che seguiranno l’autunno dei tre amici devoti al canto fin dai tempi della loro scoperta a “Ti Lascio Una Canzone”.

I tre esponenti de “Il Volo” sono dunque felici di annunciare pubblicamente – in questo mese di fine settembre, e mentre sono ancora alle prese con le emozionanti serate in febbrile svolgimento negli Stati Uniti – quelle che saranno, invece, le tappe principali del loro prossimo tour.

“SIAMO MOLTO FELICI”

Il trio ha ribadito, appena quattro giorni fa e sul loro profilo Instagram ufficiale, quale dunque sarà la destinazione e le offerte riguardanti i biglietti del loro tour. Ora disponibili – “finalmente” – sul link pubblicato, sempre su IG, ma in bio.

Il trio approderà in Australia quest’autunno. Più precisamente a Melbourne, il 18 ottobre, e ad Adelaide il 20 ottobre e – infine – l’ultima serata si terrà a Sydney, il 24 ottobre. L’imbocca al lupo degli utenti, nel frattempo, risuona in rete come una meravigliosa eco. “Fiera di tutta la strada che state facendo“, ribadisce – a tal proposito – sul finale una loro fan.

