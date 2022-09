Francesco Totti e Ilary Blasi: svelato il loro patrimonio da spartire. Cifre incredibili

A fare scalpore, in questi giorni, le cifre astronomiche che devono spartirsi in tribunale i due ex coniugi. Sarà guerra o troveranno un accordo?

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a tenere banco. Si parla della fine di un amore che durava vent’anni, del fallimento di un matrimonio, di vari tradimenti, di rapporti tesi tra i due che molto probabilmente li condurranno in tribunale dove metteranno la parola fine alla loro vita insieme.

Ma ciò che risulta essere al centro di tutte le questioni è il cospicuo patrimonio da dover spartire.

Come sappiamo Francesco Totti ha dedicato una carriera al calcio e alla Roma, vent’anni d’amore anche lì, che sono culminati nel suo addio nel 2017.

Il dolore di Totti e la crisi con Ilary

Un momento straziante per lui che proprio non voleva rassegnarsi al suo ritiro dalle scene. In quel caso Ilary (almeno pubblicamente) gli è stata vicino, l’ha aiutato a scrivere la lettera che ha commosso l’Italia intera e che ha letto sotto la curva in uno stadio gremito per lui nel giorno della sua ultima gara e l’ha accompagnato nel giro di campo insieme ai suoi figli.

Stando a quanto dichiarato da Totti nella recente intervista al Corriere della Sera, però, Ilary solo apparentemente gli ha dato il suo supporto perché poi a riflettori spenti, tra le mura di casa loro, quando Totti stava attraversando un momento difficile dovuto alla fine della sua carriera lei non l’avrebbe compreso fino in fondo. Tuttavia, queste sono le dichiarazioni di una sola faccia della medaglia, la Blasi non ha voluto rispondere e quindi non sappiamo la sua versione dei fatti.

Svelata la cifra astronomica del loro patrimonio

Sempre in quell’intervista si è parlato di Rolex, di un viaggio in Tanzania fatto dalla soubrette alla fine della loro relazione e pagato dall’ex capitano giallorosso, insomma è chiaro che tra i due la questione economica non passa in secondo piano.

Per questo Totti teme che bisognerà risolvere in tribunale le questioni relative al divorzio e alla conseguente spartizione del patrimonio.

Ma a quanto ammonta il patrimonio della famiglia Totti-Blasi?

Tra le cifre astronomiche che ha guadagnato Totti nel corso della sua carriera, quelle che porta a casa Ilary grazie alle sue conduzioni televisive, le pubblicità, gli investimenti e le loro collaborazioni, ammonterebbe alla cifra di 110 milioni di euro.

Cosa sarà deciso nelle opportune sedi?