“Mi manca un uomo”, Pamela Prati stupisce tutti. Quello che ha in mente prima di entrare al GF Vip…

La showgirl sarda sta facendo il suo ingresso nella porta rossa di Cinecittà e già sono diverse le polemiche attorno a lei.

Pamela Prati sta tornando nella casa più spiata d’Italia.

Eh già, sono passati sei anni dal famoso ‘‘Chiamatemi un taxi’’, quando ha voluto abbandonare il reality e oggi a distanza di tempo si dice cambiata.

Alfonso Signori la sceglie nel suo programma dopo la tempesta mediatica che l’ha travolta, stiamo parlando della vicenda relativa al fantomatico Mark Caltagirone, quando la soubrette raccontò a tutti i giornali e le tv che si sarebbe sposata con l’uomo che amava fino al giorno in cui si è scoperto che questo fidanzato non era mai esistito ed era stato tutto costruito dalle sue agenti.

Pamela Prati e il suo atteso ritorno in tv

Pamela Prati si è sempre dipinta come la vittima di questa vicenda: lei non era a conoscenza di nulla e si era fidata delle sue collaboratrici che l’avevano fatta innamorare solo attraverso degli scambi di messaggi, Mark e Pamela infatti non si erano mai incontrati.

L’opinione pubblica, però, non credeva alla sua totale estraneità dei fatti e per questa ragione è stata tagliata fuori dalle scene per un po’ di tempo.

Nel corso delle sue interviste svolte prima di iniziare la quarantena per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, la Prati si è mostrata fragile e vulnerabile, con la volontà di superare tutte le debolezze e gli attacchi che l’hanno fatta soffrire negli ultimi anni.

La confessione della soubrette sarda

Ora, la Prati è tornata in tv e ha voglia di nuovo di innamorarsi, questa volta di una persona in carne e ossa:

“Sarebbe bello vedere una storia d’amore tra due adulti, perché un adulto ha un vissuto, è più consapevole, ma deve valerne la pena. Se dovesse accadere farei un bel regalo ad Alfonso perché mi manca abbracciare un Uomo ma soprattutto mi manca un Uomo con la U maiuscola”.

Adesso sono tutti curiosi di vedere come sfrutterà questa seconda possibilità in tv, se riuscirà a resistere così tanti mesi (si parla dell’edizione più lunga di sempre) all’interno della casa e se sarà in grado di riconquistare l’affetto del pubblico.