I programmi più amati del palinsesto televisivo della RAI e di Mediaset partiranno in ritardo. Ecco il perchè

Il game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti è oramai tra più amati programmi di Mediaset. Il programma, in onda dal 2011 è rimasto nella fascia di ascolto più alta di Canale 5.

Anche per il programma di Flavio Insinna “L’eredità” ci sono slittamenti, perchè in onda continua ad andare “Reazione a catena”. Anche per il programma gioco sarebbero slittate le programmazioni delle puntate.

Quando andrà in onda la nuova stagione del programma di Bonolis

“Avanti un altro!” secondo le indicazioni del Biscione, partirà ufficialmente in ritardo. Si tratta di una notizia che sembrava non confermata ma che ora Mediaset ha ufficializzato. Le registrazioni del programma di Paolo Bonolis partirebbero in autunno e le prime puntate arriverebbero sugli schermi intorno a gennaio 2023.

Secondo quanto si apprende, le registrazioni avverranno durante i mesi autunnali e si registreranno 80 episodi inediti. La capo produttrice che guida la Sdl, la società che segue il programma, Sonia Bruganelli, ha annunciato diverse novità nella nuova edizione.

Tra le novità un ex GFVIP: “Sono una fan di Bonolis da sempre”, le parole della show girl

Tra i nuovi arrivi di questa edizione 2023 di “Avanti un altro!” entra nel cast Sophie Codegoni. L’ex GFVip che ha incontrato il suo attuale fidanzato nella casa più spiata d’Italia è entusiasta della notizia. Sostituirà Sara Croce che l’anno scorso era parte del cast fisso del Maurizio Costanzo Show. Lei sarà la nuova Bonas del game show di Bonolis e Laurenti.

Tra le dichiarazioni della Codegoni quelle che la legano oltre che al fidanzato che l’ha “portata per mano dentro questo nuovo viaggio” l’entusiasmo di lavorare con Paolo Bonolis. Sophie Codegoni è quindi una fan di Bonolis da sempre e per poco, annunciata la notizia, non si metteva a piangere dall’emozione.

Poi la sera, dopo aver ricevuto la conferma da Sonia, ho chiamato mia madre al telefono e lei per poco non piangeva.

