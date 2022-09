Shaila Gatta, lo sfogo clamoroso sui social: “non me ne frega niente”. Il VIDEO ha ammutolito tutti

Shaila Gatta, lo sfogo clamoroso sui social non poteva passare inosservato: la ballerina ha lanciato un avvertimento ai suoi fan…

Dal palcoscenico di “Amici” a quello di “Striscia la Notizia”, il passo è stato letteralmente breve per la sensualissima Shaila Gatta. D’altronde, una giovane con le sue capacità e le sue impressionanti doti fisiche non avrebbe meritato di meno.

Al fianco di Mikaela Neaze Silva, la ballerina ha ipnotizzato il pubblico di Canale Cinque per ben quattro anni consecutivi. I suoi stacchetti memorabili, senza ombra di dubbio, sono ancora vivi nelle menti di milioni di telespettatori.

Attualmente, la Gatta è particolarmente attiva all’interno della piattaforma di Instagram, dove delizia quotidianamente i suoi followers con video destinati a racimolare il boom di likes. L’ultima clip, a tal riguardo, non ha mancato di scatenare una miriade di reazioni…

Shaila Gatta, lo sfogo clamoroso sui social: il VIDEO ha sbalordito milioni di fan

Le clip che la ritraggono intenta ad eseguire pose spaziali ed esercizi fitness che, agli occhi dei più, sono letteralmente impossibili da replicare, non possono far a meno di scatenare i commenti dei fan.

Se la maggior parte dei sostenitori di Shaila sembra notevolmente apprezzare i video, al punto tale da sommergerli di likes, molti altri criticano la Gatta rimproverandole, addirittura, di essere “fin troppo muscolosa“.

Ma la ballerina, che per il suo mestiere sembra nutrire un amore a dir poco viscerale, non appare minimamente disposta a farsi condizionare dai giudizi del pubblico. Nella descrizione del suo ultimo post, l’ex velina non ha mancato di sfogarsi e di liberare tutti i suoi pensieri.

La ballerina non le ha mandate a dire ai fan: “non me ne frega niente”

La clip che ritrae Shaila Gatta nell’atto di eseguire una serie di esercizi fisici è accompagnata da una didascalia che ha fatto indubbiamente riflettere i suoi fan.

La ballerina, tra le righe, ha voluto rispondere a tutti coloro che, quotidianamente, le rimproverano di essere fin troppo muscolosa e tonica:

“Non mi interessa di chi fa meglio di me, perché sono migliore di quel che ero lo scorso anno. Sono io contro me stessa, capito?”.

Un rimprovero bello e buono, quello di Shaila, che alla danza sta dedicando e continuerà a dedicare la maggior parte del tempo a sua disposizione, a dispetto delle critiche altrui.

