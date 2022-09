Romina Power, la cantante esce allo scoperto: la prima FOTO sui social

Romina Power non perde occasione di condividere con i fan qualcosa di speciale che ha lasciato tutti a bocca apert: il suo post è virale

Romina Power è una delle cantanti più amate e seguite dal pubblico italiano che con il suo talento e la sua storia d’amore con Al Bano ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo che ancora oggi non perdono occasione di supportarla e sostenerla.

Ama la natura e la tranquillità, è molto legata ai suoi figli e nipoti, per lei la famiglia è al primo posto. Per non parlare della musica, la sua grande passione che l’ha accompagnata e l’accompagna ancora oggi.

Romina Power e Al Bano, una lunga storia d’amore

Romina Power e Al Bano hanno formato per molto tempo una coppia strepitosa sia a livello sentimentale che professionale. Per anni hanno fatto sognare i fan che ancora oggi sperano possano tornare insieme.

Erano poco più che adolescenti quando si sono conosciuti, nel 1970 si sono sposati per poi separarsi nel 1999. Il loro amore è stato unico e fuori dagli schemi, i due hanno affrontato tante difficoltà che hanno messo a dura prova il loro rapporto.

Nessuno ha mai capito come mai i due abbiano deciso di lasciarsi, solo qualche tempo fa Al Bano ha raccontato alcuni dettagli che Piùdonna ha riportato

Ho aspettato otto anni sperando che qualcosa cambiasse: desideravo che la mia vita tornasse quella di prima. Mi dicevo che l’amore tra noi avrebbe resistito, che la crisi sarebbe passata. E invece quella crisi l’aveva travolta. Mio malgrado, fui costretto ad accettare la realtà.

Romina Power e il suo nuovo amico – FOTO

Molto attiva sui social, Romina Power ama condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate e alcuni scatti del passato che diventano virali.

L’ultima foto condivisa ha fatto molto divertire i fan che non hanno perso occasione di lasciare qualche commento sotto al post. La cantante si trova a Milano, all’interno di Palazzo Parigi e sembra aver fatto amicizia con qualcuno di speciale.

Si tratta di una delle statue che si trovano nell’atrio. La cantante si lascia fotografare in tutta la sua bellezza intenta a parlare e a sorridere.

Qualcuno scrive

La più bella del mondo

Ancora una volta la Power ha sbalordito tutti ed ha lasciato il segno. Passano gli anni ma la sua bellezza interiore ed esteriore non passa mai.

