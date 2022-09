Cara Delevingne ha adottato da qualche giorno un comportamento surreale che ha lasciato i fan sbigottiti: cosa sta combinando la modella

Sui social non si parla d’altro e Cara Delevingne è diventata la nuova star di Tik Tok che da qualche giorno sembra aver adottato un comportamento fuori dal comune. La modella britannica è stata ripresa all’Aeroporto di Los Angeles in condizioni disarmanti e sono tanti i fan che si chiedono il motivo di quello stato confusionale.

Le immagini sono state condivise sul web e sono diventate virali: senza scarpe, con i capelli arruffati e nessuna capacità di controllare il proprio corpo. Cosa sta succedendo alla modella?

Cara Delevingne, una lunga carriera nel mondo della moda e nel cinema

Cara Delevingne è da tutti conosciuta per essere una modella e attrice britannica che all’età di diciassette anni ha iniziato la sua carriera, firmando un contratto con la Storm Model Management e lasciando la scuola definitivamente.

La prima volta che il pubblico la vide fu sulla copertina di Love Magazine. La modella è poi apparsa in campagne pubblicitarie di brand come H&M, Blumarine, Zara e Chanel; Vogue Inghilterra l’ha scelta come il volto della collezione autunno/inverno 2012-2013. Ha È stata una delle protagoniste della sfilata di Victoria’s Secret nel 2012 e 2013. Ha POI collaborato con diverse case di moda come Versace, Fendi, Chanel, Burberry. Ha lavorato anche su vari set cinematografici e musicali, lasciando sempre il segno.

Fan preoccupati, cosa sta succedendo?

Dopo le ultime notizie relative alla modella britannica, i fan sono molto preoccupati di ciò che sta succedendo. Lo scorso 5 settembre, Cara Delevingne è stata immortalata mentre era all’aeroporto di Los Angeles in uno stato surreale.

Secondo quanto si legge su Sun, la modella sarebbe stata fatta scendere dall’aereo privato di Jay-Z dove si trovava dopo essere arrivata con un paio di ore in ritardo. Non indossava le scarpe, aveva i calzini sporchi e un comportamento insolito come se fosse incapace di controllarsi e gestire i movimenti del suo corpo.

Sui social i fan sono impazziti e preoccupati hanno chiesto subito aiuto, tra i tanti messaggi si legge

Stiamo aspettando un’altra Amy Winehouse o c’è qualcuno che si prenderà cura di questa ragazza?

Poi ancora

I soldi non fanno la felicità.

Non ci sono notizie certe sullo stato di salute e mentale di Cara, ma una cosa è certa: è accaduto qualcosa che l’ha completamente trasformata.

