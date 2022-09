Giovanna Civitillo lascia i fan senza parole, le movenze sensuali lasciano tutti senza parole, ecco la reazione di Amadeus.

Sposati dal 2009, Giovanna ed Amadeus sono una delle coppie più affiatate e longeve della televisione italiana. Si sono conosciuti quando Giovanna faceva parte del corpo di ballo del programma L’Eredità, del quale Amadeus era il conduttore.

In poco tempo tra i due è sbocciato l’amore, si sono frequentati ed hanno deciso di metter su famiglia, infatti sono genitori di José Alberto Sebastiani ed insieme sono molto felici. Giovanna ed Amadeus condividono un profilo Instagram, seguitissimo da milioni di follower, ogni giorno regalano forti emozioni ai loro amici virtuali.

Tutti li amano, soprattutto perché si mostrano veri, condividono la loro quotidianità in modo spassionato rendendo ogni giorno unico e speciale. Il loro punto di forza è senza ombra di dubbio la comprensione ed il supporto che uno ha nei confronti dell’altra, sono innamorati come il primo giorno e questo si vede dalla sintonia che mostrano anche nelle piccole cose.

Ecco Giovanna Civitillo, che movenze… il fan sono su di giri

La bella e solare Giovanna balla in versione scossa all’Arena Suzuki dove Amadeus è il presentatore della serata. Un rewind della canzoni anni ’60/’70/’80/’90, dove, come scrive la stessa ex ballerina del programma L’Eredità, “Impossibile non ballare vista la serata pazzesca”.

I fan sono scatenati quanto lei, i commenti non si tengono: “Vai così Giovanna, sei fantastica”, “Grazie per averci portato indietro nel tempo, dacci dentro”. Il video è diventato virale in pochissime ore, ha raggiunto milioni di visualizzazioni ed altrettanti cuoricini, ma Amadeus, ignaro di tutto, cosa avrà detto?

Non c’è stata una vera e propria reazione di Amadeus, il presentatore sa quale siano le potenzialità di sua moglie e soprattutto come alla stessa piaccia divertirsi in ogni momento ed in modo sfrenato, come in questo caso.

Di sicuro avrà danzato anche lui dietro le quinte del programma, d’altronde Amadeus e Giovanna sono due persone che si godono la vita, soprattutto nei piccoli momenti, sanno cogliere sempre il bello in tutte le cose.

