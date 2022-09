The Jackal, spunta il VIDEO che mette in imbarazzo Fabio

Il nuovo video del gruppo comico dei The Jackal scatena l’ilarità dei fan: protagonista involontario Fabio Balsamo, cosa è successo

E’ uno dei fenomeni social di maggior successo in tutta Italia, un gruppo comico che ha iniziato la sua lunga e fortunata attività nel lontano 2005. I The Jackal, gruppo partenopeo diventato famoso grazie al proprio canale Youtube aperto nel 2006, sono ormai delle autentiche celebrità, che specialmente negli ultimi anni si sono affermati anche come volti televisivi di spicco.

Il gruppo creato in origine da Francesco Capaldo, Ciro Priello, Simone Ruzzo e Alfredo Felco ne ha fatta di strada da allora e spopola sul web con filmati e sketch di ogni genere, che scatenano l’ilarità dei fan e contribuiscono alla loro popolarità. Su Instagram, sono seguiti da oltre 1 milione e 700 mila followers.

The Jackal, una storia fatta di gag irresistibili: comicità al potere

Diversi, negli anni, i format a cui hanno legato la loro fama. Su Youtube, in particolare, a dare loro grande visibilità, la web serie Lost in Google e le parodie legate alla serie Gomorra.

Di recente, hanno avviato collaborazioni a più riprese con Rai Play, Sky, Netflix. Di particolare successo, i ‘commenti’ alle serate calcistiche degli Europei del 2021, alle serate di X Factor e a quelle del Festival di Sanremo.

Una comicità a volte surreale e spesso irresistibile, la loro, con alcuni volti che si sono aggiunti negli anni alla formazione originale. Come quello dell’attore Fabio Balsamo, che collabora con il gruppo dal 2015. E che in diverse occasioni è oggetto delle gag degli altri componenti del gruppo, sia quelle che vanno ‘in onda’, che non.

The Jackal, Fabio Balsamo ancora nel mirino: il VIDEO che lo ritrae in un momento particolare

Questa volta, il povero Fabio viene preso di mira venendo ripreso da un video pubblicato sul canale Instagram, in un momento decisamente particolare.

Nel corso di un viaggio di trasferimento, Fabio viene immortalato mentre si è addormentato e se la ronfa della grossa. La posa è effettivamente esilarante e i componenti del gruppo si chiedono divertiti:

Ma cosa starà sognando Fabio?

I commenti che accompagnano il video, tra cui quello ironico dello stesso Fabio (“Sognavo di morire”), contribuiscono a rendere il momento piuttosto scanzonato, come nello stile dei The Jackal.

