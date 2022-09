Il Volo, Piero Barone entra UFFICIALMENTE nella storia: è successo ieri sera – FOTO

Il Volo scrive una nuova pagina di storia della musica in generale. Piero Barone si mette in mostra e raggiunge così l’apice della carriera.

Se non ci fossero, bisognerebbe inventarli direbbe qualcuno! Ancora una volta Il Volo, protagonista di un nuovo e attraente capitolo del loro incredibile successo.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble avevano iniziato la loro splendida avventura in quel lontano 2015, quando si palesavano per la prima volta davanti al pubblico.

I tre tenori hanno stuzzicato sin dal primo momento la curiosità dei presenti e ancora tutt’oggi non smettono di mettere freno alle emozioni più indescrivibili. Protagonisti in giro per il mondo, il trio ha allargato gli orizzonti di conoscenza, acquisendo sempre più notorietà.

A rendere uniche le loro esperienze sono il linguaggio forbito e l’ampia conoscenza di molteplici lingue straniere, a tal punto da farsi comprendere ovunque.

E’ questa insomma la chiave principale del successo che ha permesso loro, sin dalla giovanissima età di diventare un vanto della musica italiana, in giro per il mondo

Il Volo, Piero Barone non si trattiene: il gesto davanti a tutta la platea che vale la storia

Il trio dei tenori de “Il Volo” continua a sorprendere ogni giorno sempre più. Piero Barone e i suoi colleghi cantanti sono sempre in giro per il mondo a far valere le loro qualità, oltre che a portare alta la valorosa bandiera tricolore.

Qualche giorno fa abbiamo visto come i volti dei tre cantanti preferiti dagli italiani abbiano subito una netta trasformazione dopo pochi anni dalla loro prima volta sul piccolo schermo.

La parola “sorpresa” insomma è sempre a portata di mano per Piero, Ignazio e Gianluca, abili a tenersi per mano e ormai abituati in un modo o nell’altro a scrivere la storia.

L’ultima in ordine di tempo è toccata a Piero Barone, protagonista sui social di un momento strappalacrime che vale la consacrazione definitiva nel mondo dello spettacolo

Il Volo, Piero Barone protagonista assoluto dell’evento: “Ieri sera…”

Ieri sera durante la tappa in Portogallo del loro infinito tour internazionale, il trio de Il Volo ha provocato un boato da stadio tra la folla assiepata sugli spalti.

In occasione del Mohegan Sun e in un’arena enorme, tipica delle grandi occasioni, i tre tenori si sono esibiti con la loro voce soave, accompagnata dal suono del pianoforte.

Un evento indimenticabile che ha visto Piero Barone su tutti spiccare con le sue indiscutibili qualità, quella voce profonda entrata nel cuore di tutti, compresi i presenti che non si sono trattenuti dall’illuminare la performance con le torce dei propri smartphone

“praticamente perfetto…amore mio…”

Il boato di entusiasmo si è registrato anche sui social network, dove i fan hanno tirato fuori tutti gli aggettivi possibili per eleggere i migliori di una serata pressochè indimenticabile.

