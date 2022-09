Laura Pausini, più di 40 anni e sentirne a malapena la metà: l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram ha fatto impazzire i suoi numerosi followers

Laura Pausini, un nome una garanzia. Era soltanto una ragazzina quando ha esordito al Festival di Sanremo e, con la sua voce, incantò milioni di italiani. Nessuno avrebbe mai pensato che avrebbe riscosso così tanto successo e che sarebbe diventata una delle cantanti italiane più amate del nostro Paese.

Laura Pausini: curve da infarto

Laura ha cominciato così una brillante carriera, i suoi singoli sono stati delle vere e proprie colonne sonore per tutti gli adolescenti che sono cresciuti con la sua musica. L’abbiamo vista crescere, diventare una donna e poi una cantante di successo. Al suo fianco sempre Paolo, collega nel lavoro ma compagno nella vita.

Laura è stata la prima cantante donna ad essere candidata peri un Premio Oscar: insomma, negli ultimi anni ha raggiunto davvero un numero incredibile di traguardi. Lei è decisamente la prova del fatto che ci si può realizzare sia nel lavoro che nella vita, senza dover sacrificare qualcosa.

L’importante riconoscimento ottenuto

Infatti, proprio nelle ultime ore, ha pubblicato su Instagram un suo scatto. La famosa cantante italiana ha ricevuto un riconoscimento davvero molto importante.

Laura ha pubblicato uno scatto sui suoi social per comunicare ai suoi followers l’importante riconoscimento che ha ricevuto. Nella foto, indossa un vestito nero a tratti trasparente ma che le sta benissimo: è di una eleganza incredibile.

Quel giorno di 28 anni fa quando sono arrivata per la prima volta in Spagna, non sapevo nulla della storia d’amore che sarebbe iniziata tra noi… grazie per la fiducia. Sarò la voce di chi ne ha bisogno, per sempre.

Ci ha tenuto a ringraziare la Spagna per tutto l’affetto che ha ricevuto, per averla accolta e per averla fatta sentire a casa in tutti questi anni che è stata lontana dal suo Paese natale.

