Milan-Napoli le pagelle e il tabellino della partita di San Siro tra la squadra di Stefano Pioli e quella di Luciano Spalletti.

Questa grande domenica di calcio si conclude con la super sfida tra il Milan di Pioli e il Napoli di Luciano Spalletti. C’è grande attesa per questa partita tra due squadre sicuramente attrezzate e competitive.

Le due compagini stanno giocando tantissimo in virtù degli impegni di Champions League: mercoledì i rossoneri hanno superato la Dinamo Zagabria mentre gli azzurri hanno surclassato i Rangers. L’Atalanta, vincendo clamorosamente a Roma, resta ancora al comando: servono quindi i 3 punti per raggiungere i nerazzurri.

Milan-Napoli il racconto della partita

Milan e Napoli sono due squadre in forma smagliante: l’obiettivo è sicuramente quello di vincere in questo big match.

L’inizio del Milan è di grande qualità: la squadra di Pioli attacca a testa bassa e crea diverse occasioni da gol. Nel finale di frazione, gli ospiti salgono di livello ma non creano grossi grattacapi. Si rientra negli spogliatoi sullo 0 a 0.

Nella seconda frazione, la banda di Spalletti entra meglio in campo: Kvaratskhelia conquista un calcio di rigore con una giocata super su Dest. Sul dischetto si presenta Politano che non sbaglia e che fa esultare i tantissimi sostenitori azzurri. Pochi minuti dopo, Giroud sigla il gol del pareggio sfruttando un super assist di Theo Hernandez. Nel finale, Spalletti lancia Simeone: il Cholito ripaga la fiducia con un grandissimo gol di testa. Finisce 2 a 1 per il Napoli: vittoria preziosissima per il cammino dei partenopei.

Milan-Napoli le pagelle e il tabellino

MILAN (4-2-3-1): Maignan 5.5; Calabria 6, Kjær 5.5, Tomori 5.5, Hernández 6.5; Bennacer 6, Tonali 5.5; Saelemaekers 5.5 (Messias 5.5), De Ketelaere 5, Krunić 5.5(Diaz 6); Giroud 6.5. All: Pioli

NAPOLI (4-3-3): Meret 7; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6.5, Kim 7, Mário Rui 7.5; Anguissa 6.5, Lobotka 7, Zieliński 6.5; Politano 6.5(Zerbin 6), Raspadori 5.5(Simeone 7), Kvaratskhelia (Elmas s.v). All: Spalletti

Arbitro: Mariani

Reti: Politano (Rigore), Giroud, Simeone