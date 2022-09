I due si erano conosciuti durante il programma di Maria De Filippi, dopo un fidanzamento e la convivenza sono nati due bambini. Si sono detti addio.

Da giorni circolavano voci riguardo una loro crisi che però non erano mai state confermate fino ad ora dai diretti interessati.

Come sempre, il primo campanello d’allarme, oggigiorno, è l’assenza di foto di coppia sui social network, soprattutto per due personaggi che vivono di questo lavoro e che non condividendo più stories insieme lasciano presagire ai fans che li seguono assiduamente che ci sia qualcosa che non va.

Francesca Del Taglia e Eugenio Colombo: è rottura

I due personaggi in questione sono Francesca Del Taglia e Eugenio Colombo, conosciutosi negli studi di ”Uomini e donne”.

Francesca e Eugenio fanno coppia fissa da ben 9 anni e hanno due figli, Brando e Zeno.

Già a settembre si era parlato di una loro crisi, smentita dalla coppia. Poi da inizio agosto nessuna traccia dei due insieme: lui era spesso fuori per lavoro e lei trascorreva la maggior parte del tempo fuori casa con le amiche.

Eugenio aveva voluto fare chiarezza ammettendo di una crisi tra i due, specificando che era dovuta dal fatto che stava venendo a mancare il sentimento e avevano bisogno di capire cosa fare della loro storia, soprattutto considerando la presenza di due bambini.

Mentre Francesca negli ultimi giorni era sparita dai social ammettendo che stava attraversando un periodo difficile, il suo compagno ha scatenato la bufera con una serie di Stories su Instagram: un fulmine a ciel sereno!

Eugenio Colombo racconta tutta la verità

Cosa sta succedendo realmente tra Eugenio e Francesca? Sono state una serie di IG Stories a svelare tutta la verità.

Il DJ si è sfogato sui social, un vero fiume in piena, carico di rabbia nei confronti della sua compagna.

Lo sfogo choc è iniziato così:

“Purtroppo, non riesco a metterci la faccia in questo momento, ma da questi tre giorni mi sono reso conto di essere stato degli anni con una persona che non mi meritava e che appena ha potuto me l’ha messo in quel posto. Esiste il karma…Sono veramente schifato.”

E poi ha aggiunto:

“Scrivo questo solo per spiegare alcune cose… io e Francesca eravamo in crisi e il viaggio per Rodi era già stato programmato da tempo per lavoro… ci serviva per capire ancora meglio se si POTESSE recuperare il rapporto. Appena tornati abbiamo saputo di un problema gravissimo della nostra cagnolina. La signorina fregandosene di tutto è stata 3 giorni in hotel con qualcuno. Questo è lo schifo. Inutile che scrive che era in un momento difficile. Con questo chiudo una storia con una persona che non vale niente. Tutto questo il giorno dopo del viaggio.”

A quel punto è dovuta intervenire Francesca che ha condiviso anche lei una IG Stories:

“Aspettavo di dare la notizia della rottura del mio rapporto con Eugenio avvenuta una settimana a dopo un anno di crisi solo per una questione di un grosso problema che è subentrato pochi giorni fa, dove hanno diagnostica un brevissimo tempo di vita rimasto alla cagnolina Mia. E’ un momento per me molto duro, purtroppo i rapporti e l’amore, anche il più grande, può finire. Non mi sento di aggiungere altro perché i panni sporchi mi hanno insegnato a lavarli in casa mia. Per l’affetto e la stima che avete dedicato alla mia storia d’amore e alla mia famiglia mi sento in dover di dover scrivere almeno queste due righe, ma per il resto vi chiedo e vi prego di rispettare la fine di una storia dove all’interno ci sono due bambini che ora sono gli unici a dover essere tutelati e rispettati al massimo.”

