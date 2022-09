“La classe non è acqua”. Sophie Codegoni, il suo look è da capogiro FOTO

Sophie Codegoni sempre di più ai livelli di Giulia De Lellis: sui social sono partiti ufficialmente i paragoni tra le due ex protagoniste di Uomini e Donne

Sophie Codegoni ha esordito un paio di anni fa come tronista a Uomini e Donne, e in così poco tempo ha raggiunto una popolarità incredibile. Infatti, tutto è cominciato quando decise di provare a cercare l’amore in televisione: non avrebbe mai immaginato che sarebbe successo un anno più tardi, nella trasmissione di Alfonso Signorini.

Sophie Codegoni, dopo il Grande Fratello Vip non la ferma più nessuno

Sophie, infatti, durante lo scorso settembre è entrata nella casa più spiata d’Italia come concorrente più giovane. Nonostante i suoi soli diciannove anni, dimostrò di avere una fortissima personalità: nel giro di pochi giorni, riuscì a creare tantissime dinamiche all’interno della casa.

Dopo un flirt passeggero con Gianmaria Antinolfi che non è mai decollato, alla fine ha trovato l’amore tra le braccia di Alessandro Basciano. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne decise di entrare all’interno del programma di Signorini proprio per conoscere la dolce Sophie e provare a fare breccia nel suo cuore: non avrebbe mai immaginato che, in lei, avrebbe trovato la sua anima gemella.

Sophie, il suo look conquista tutti

Sophie e Alessandro hanno avuto i loro momenti difficili all’interno della casa, ma giorno dopo giorno sono riusciti a chiarire tutti i loro problemi e da allora non si sono più lasciati. E, proprio qualche settimana fa, Alessandro le ha chiesto di sposarla al Festival del Cinema di Venezia.

Nell’attesa di vedere Sophie diventare moglie così giovane, intanto la seguiamo nei suoi impegni di lavoro. Sui social ha pubblicato uno scatto lei a Monaco, con un look semplicemente mozzafiato: infatti, indossa un completo colorato, dove il rosso, il rosa e il bianco risaltano in un clima non proprio ideale. In ogni caso, lei toglie il fiato.

Sei bellissima… anche uno straccio portato da te farebbe il suo effetto

L’ultima foto pubblicata sul suo profilo, infatti, ha riscosso un incredibile successo: ha ricevuto un numero incredibile di likes e di commenti.

