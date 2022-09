Sabrina Salerno ha mandato su di giri i suoi seguaci pubblicando su Instagram un balletto sexy: davanzale scoperto, che spettacolo.

Sabrina Salerno, da ormai 40 anni, domina le scene con la sua bellezza stratosferica e il suo fisico bombastico. La nativa di Genova, a cavallo tra gli anni Ottanta e i Novanta, ha raggiunto un successo incredibile e ha venduto dischi praticamente in tutto il pianeta.

Alcune delle sue canzoni più famose vengono ascoltate con gioia dai fans anche in queste giornate. Nel corso degli anni, la cantante ha anche provato altre esperienze. In televisione, ad esempio, ha condotto alcuni programmi mentre lo scorso anno ha preso parte a ‘Ballando con le Stelle’, facendo un grande cammino ma non riuscendo a vincere l’edizione (per la cronaca, la vittoria è andata ad Arisa).

I social network sono terreno fertile per le sue meravigliose fotografie: praticamente tutti i giorni, l’artista ligure pubblica su Instagram scatti mostruosi. Quest’oggi, la Salerno ha sorpreso tutti con alcuni filmati incredibili.

Sabrina Salerno, balletto super sexy: il filmato fa girare la testa

Sabrina, questa volta, ha pubblicato dei video alquanto interessanti: la cantante scopre la sua parte più esplosiva.

Alcuni frame sono veramente strepitosi: si intravede ogni dettaglio del suo corpo da mozzafiato. La ligure si muove con estrema naturalezza e fa sognare la platea con le sue curve esplosive.

La Salerno si diverte ballando sulle note di un singolo di Madonna: difficile non conquistare le attenzioni degli utenti con contenuti così straordinari. Sabrina, in realtà, conquista sempre facilmente i riflettori con immagini meravigliose.

Sabrina Salerno e la confessione da brividi: fans devastati

La 54enne, qualche settimana fa, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in cui ha parlato di diverse tematiche. La Salerno ha anche fatto una confessione da brividi che ha lasciato i fans senza fiato.

Sabrina, in particolare, ha analizzato tutta la sua carriera e ha anche rivelato qual è stato il periodo più difficile della sua vita.

“Erano mitici gli anni Ottanta, un periodo unico per la musica, che rifletteva la nostra allegria. quelli sono però stati gli anni peggiori della mia vita: ero famosa, guadagnavo tanto ma non ero felice”.

La classe 1968, nonostante gli anni che passano, è sempre in splendida forma: merito sicuramente dei suoi pesantissimi allenamenti e dei consigli di grandi esperti di settore. La Salerno, poi, pratica anche pole dance, una disciplina complicatissima.

