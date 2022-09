Lady Diana, l’incubo più grande della sua vita: soffocata da quell’imposizione della Regina

Emerge dal passato di Lady Diana un retroscena agghiacciante. Un’imposizione della Regina per lei era una vero e proprio incubo, tanto da farla sentire soffocare.

Sono passati 25 anni dalla morte di Lady Diana e solo pochi giorni da quella della Regina Elisabetta. Entrambe figure dal temperamento forte, hanno segnato – seppur in modo completamente differente – la storia della Monarchia inglese.

Se Sua Maestà è ricordata per la sua personalità tutta di un pezzo, di Lady Diana, invece, non si dimentica l’anima generoso, tanto che è stata ribattezzata Principessa del Popolo.

A differenziarle inoltre i gusti in fatto di moda: la Sovrana amava indossare look eccentrici, mentre la Spencer puntava su modelli molto chic, dall’eleganza assoluta. Molto diverse, il loro rapporto è sempre stato davvero enigmatico: cordiale agli inizi, malgrado l’affetto non sia mancato, è diventato complicato nel lungo periodo. Tra le tante cose in particolare, un’imposizione della Regina era intollerabile per Lady D.

Lady Diana, l’incubo più grande della sua vita

Soffocare. Così, probabilmente, si sentiva la Spencer a Palazzo: tra vestiti scelti da altri, modi di fare formali e rigidi protocolli, sentiva un peso troppo grande sulle sue spalle.

Quella che era una timida ragazza, entrata a far parte della Royal Family a soli 18 anni, negli anni è sbocciata, diventando il bersaglio preferito dei paparazzi. Amica di noti personaggi dello spettacolo, moderna ed elegante, è diventata amatissima a tal punto da rubare la scena al marito Carlo (salito sul trono in questi giorni).

Il suo caschetto biondo si è trasformato in un vero trend: tra gli anni Ottanta e Novanta milioni di donne si sono pettinate così. Lady D. era diventata una vera e propria influencer e questo non era di certo visto di buon occhio dai Windsor che desideravano restare alla larga dai media. Se voleva fare a sua modo in molteplici situazioni, la Spencer desiderava in particolare sfuggire da un’imposizione della Regina per lei da incubo.

Lady Diana e quel rituale odiato: il dolore della Principessa triste

Pesarsi prima e dopo i pasti. Questo quanto era imposto dalla Regina nei giorni di Natale per portare avanti una tradizione storica, risalente agli inizi del Novecento, per riscontrare quanto il banchetto fosse piaciuto: un aumento di peso ne sarebbe stata la conferma.

Per Diana – che con il peso lottava da sempre – questo rituale era intollerabile. A ricordarlo il film “Spencer” in cui Kristen Stewart (nei panni di Lady D.) interpreta proprio la scena in cui la moglie di Carlo doveva sottoporsi a questo dettame che la rendeva estremamente infelice.

Il suo rapporto con il cibo è stato molto difficile: per anni ha sofferto di bulimia, dimagrendo anche in modo allarmante. Tutto questo ha contribuito a renderla sempre più tormenta, tanto da riconoscerle la denominazione di Principessa triste.

