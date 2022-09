Federica Panicucci ha lasciato senza fiato: un nuovo incredibile scatto condiviso sulla sua seguitissima pagina Instagram documenta la sua felicità al fianco della persona più importante della sua vita.

Popolo del web in tilt a seguito dell’ultimo scatto incredibile condiviso da Federica Panicucci. 54 anni, di Cecina, la nota conduttrice è seguitissima in particolare su Instagram – conta ben 1 milione di follower – incantati dalla sua bellezza sublime.

Da anni sulla scena dello spettacolo, è adorata per i suoi modi di fare sempre solari e il suo sorriso luminoso: tratto distintivo in assoluto anno dopo anno, la sua lunga folta chioma bionda.

A tutto questo si aggiungono le sue curve travolgenti, talmente perfette che il tempo sembra per lei essersi fermato. Superati i 50, si mantiene in una forma fisica incredibile come dimostrano i tanti scatti condivisi sui social, capaci di scatenare sempre un tripudio di cuori. Anche l’ultimo ha esordito il medesimo effetto.

Federica Panicucci: emozioni travolgente, tra le braccia dell’amore della sua vita

Innamorati come fosse la loro prima cotta. Si sono mostrati così Federica Panicucci e l’amore della sua vita sui social, facendo gioire il pubblico.

La conduttrice si è mostrata con un sorriso smagliante per Roma, al fianco del suo storico fidanzato: Marco Bacini. I due stanno insieme, infatti, da anni. L’imprenditore – in particolare nel settore del fashion – ha conquistato il cuore di Federica a tal punto da spingerla ad accettare di sposarlo. Insieme dal 2016, da mesi si vocifera come i due siano prossimi a salire sull’altare per coronare il loro amore in Toscana, regione a cui la presentatrice è molto legata.

Federica Panicucci perdutamente innamorata, radiosa come non mai

A dimostrare il forte legame tra i due, l’ultima foto apparsa nel profilo della Panicucci in cui è ritratta felicissima tra le braccia del suo Marco.

A colpire non è solo l’intesa tra i due, ma anche la bellezza della conduttrice che sembra una ragazzina. Look molto glamour – indossa una t-shirt e un blazer – il suo sguardo magnetico e la sua folta chioma bionda ondulata hanno fatto sognare.

meravigliosi

È solo uno dei tanti commenti di apprezzamento che si leggono sotto al post subito dall’immediato successo, come d’altronde accade con ogni post condiviso dalla presentatrice toscana.

