Pomeriggio 5, occhi puntati su di lei. Barbara D’Urso rimane di sasso: “lo ha fatto davvero?”

“Pomeriggio 5”, occhi puntati sulla donna più chiacchierata del momento: Barbara D’Urso e i suoi ospiti sono rimasti di sasso!

Oggi è un giorno di lutto nazionale per tutti i sudditi del Regno Unito, così come per migliaia di persone provenienti da ogni parte del mondo. Si sono infatti tenute, presso l’Abbazia di Westminster, le esequie di Stato della regina Elisabetta II, sotto gli sguardi di oltre cinquecento persone (tra leader politici e ambasciatori) giunte a Londra per rendere l’estremo saluto alla sovrana.

Barbara D’Urso, nel corso della puntata di “Pomeriggio Cinque” da poco andata in onda, ha seguito in diretta le immagini del feretro che, una volta conclusa la funzione religiosa, è stato trasportato in corteo a Wellington Arch e successivamente trasferito in auto fino al castello di Windsor.

Le immagini del funerale della regina, ovviamente, sono state commentate dagli analisti del talk show con dovizia di particolari. Tuttavia, di fronte ad un avvenimento più unico che raro verificatosi proprio durante la diretta, persino gli opinionisti sono parsi rimanere a corto di parole. Barbara D’Urso, pietrificata, ha proseguito a fatica la puntata.

“Pomeriggio 5”, occhi puntati sul funerale della regina: Barbara D’Urso rimane di sasso

La prima constatazione avanzata dagli ospiti di “Pomeriggio Cinque” riguardava il comportamento (impeccabile) assunto dai due figli di William e Kate: i principini George e Charlotte.

La scelta di portarli entrambi – nonostante la tenera età – ad un evento talmente provante come il funerale della nonna è stata notevolmente apprezzata dagli ospiti di Barbara D’Urso. “I genitori hanno voluto dare un segnale molto importante” – ha osservato Candida Morvillo, in collegamento da casa – “e poi è anche un segno di affetto nei confronti della nonna“.

Nove anni il primogenito della coppia, secondo in linea di successione al trono, sette anni la secondogenita. I principini britannici hanno saputo mantenere un contegno a dir poco impeccabile, che per tutta la durata della funzione non è mai venuto meno.

Le attenzioni degli ospiti di “Pomeriggio Cinque”, in seguito, si sono spostate su un ulteriore avvenimento che, stando alla reazione dell’opinione pubblica, sembrerebbe aver profondamente scosso gli spettatori della diretta. La D’Urso stessa, che non riusciva a credere alle immagini passatele davanti agli occhi, ha dovuto chiedere conferma ai suoi analisti.

“Lo ha fatto davvero?”: ai funerali della regina Elisabetta accade qualcosa di sconvolgente

Occhi puntati sulla duchessa di Sussex Meghan Markle, la quale, contrariamente ai pronostici, ha partecipato al rito funebre nel pieno rispetto del protocollo.

Ad aver profondamente colpito la D’Urso, infatti, è stato proprio l’atteggiamento con cui la moglie di Harry si è posta davanti alle telecamere di tutto il mondo. Lei e il marito, diversamente da quanto accaduto nei giorni scorsi, non si sono scambiati il benché minimo gesto d’affetto per tutta la durata dei funerali.

“Meghan è stata con la famiglia, ha sfilato con i figli di William a due file di distanza da Harry. Sono segnali molto positivi”.

Un comportamento, quello della Markle, che gli ospiti di “Pomeriggio Cinque” non hanno mancato di elogiare. Se queste sono le premesse, a detta di Silvana Giacobini, una riconciliazione dei duchi di Sussex con l’intera famiglia reale non sembra più essere uno scenario così improbabile.

