Quello che è successo a Re Carlo ha dell’incredibile, una proposta “indecente” lascia i sudditi senza parole, la risposta non tarda ad arrivare.

Da pochi giorni, ovvero da quando la regina Elisabetta II ha esalato l’ultimo respiro l’8 settembre nel castello di Balmoral, il principe Carlo è diventato agli occhi del mondo re Carlo III.

La sua successione al trono è stata lautamente discussa vista l’età decisamente avanzata, il nuovo sovrano ha 73 anni mentre Camilla, sua regina conserte, ha 75 anni. In molti avevano sperato che abdicasse in favore del figlio William, erede al trono sposato con Kate. Quando re Carlo morirà, il primogenito diventerà re e sua moglie regina, lasciando poi il passo al loro primo figlio il principino George fratello della principessina Charlotte e del principino Louis.

Per certi versi la decisione di re Carlo di non abdicare in favore del figlio, più giovane e prestante è da capire, la reggenza di sua madre è durata 70 anni, ed ha aspettato una vita intera per salire su quel trono e beccarsi il titolo che a conti fatti gli spettava di diritto.

Ad ogni modo tra piaceri e dissapori re Carlo III è il nuovo sovrano e sta svolgendo tutte le sue mansioni previste dal protocollo reale e forse anche qualcuna in più.

Ecco cos’è successo, l’invito è inaspettato così come la risposta

Il re in una delle sue prime apparizioni è stato protagonista di una fantastica e divertente vicenda. Il tutto è avvenuto in un attimo di assoluta leggerezza comparato al solenne momento che tutta la nazione si appresta a vivere, i funerali della regina. In un video che circola in rete si vede e si sente un cittadino britannico invitare il re a bere una birra, la risposta di Carlo III è stata fulminea: “Dove?”, controbatte il sovrano.

“Dovrai pure avere un posticino da consigliare?”, risponde il cittadino divertito dal siparietto inaspettato con il nuovo re. La stampa inglese sviscera la vicenda e riporta le dichiarazioni dell’euforico cittadino: “Sono stato abbastanza fortunato da averlo incontrato due volte. In privato è una persona semplice e divertente”, per poi continuare dicendo: “Lo adoro, dimostra di avere un buon senso dell’umorismo”.

