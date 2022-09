“Voglio morire…”, Ornella Vanoni e la confessione da brividi: da rimanere paralizzati

Ornella Vanoni è finita al centro del mirino con una confessione da brividi: parole inaspettate hanno svelato un suo desiderio profondo.

87 anni, carriera dagli incredibili traguardi. Ornella Vanoni è uno dei volti più conosciuti nel panorama dello spettacolo italiano: cantante e attrice, è una delle artiste più longeve.

Nata il 22 settembre 1934, è prossima a spegnere le candeline, avvicinandosi così ai 90. Ma Ornella è inarrestabile. Dal suo primo album – inciso nel 1961 – a oggi ne ha fatta di strada, collezionando un numero quasi non contabile di successi.

Sempre sulla cresta dell’ombra, tra lo stile e il timbro unico, nel corso della sua lunga carriera è salita sul palco del Festival di Sanremo per ben 8 volte. Oltre alla vita professionale, intensa anche quella sentimentale, visto che ha avuto grandi storie.

Dal registra Gino Strehler, a Gino Strada al matrimonio con Lucio Ardenzi, da cui è nato il suo unico figlio Cristian, ha fatto battere i cuori a molti uomini.

In merito della sua esistenza, è stata proprio l’artista a lasciarsi andare con una confessione spiazzante.

Ornella Vanoni e la confessione da brividi

La Vanoni ha confessato un suo grande desiderio. Arrivata quasi a 90 anni, dalla vita non spera altro che una cosa ben precisa.

Forse perché da sempre il suo carattere forte l’ha resa determinata e dalle idee chiare: anche in questo caso ha ben in mente cosa vorrebbe per gli anni avvenire.

In particolare nel corso del tempo si è resa conto di quanto sia importante avere un determinato approccio alla vita.

Ornella Vanoni e la confessione da rimanere paralizzati

Mai prendersi sul serio. Così la Vanoni sta vivendo questi anni in cui sono innumerevoli i ricordi della sua lunga esistenza, coronata da successi pazzeschi.

In particolare a lasciare senza fiato una rivelazione da brividi.

voglio morire allegra, ridendo

Questo quanto confessato dall’artista che dice molto di lei: andando avanti con l’età, probabilmente, ha compreso quanto sia importante cercare di coltivare il benessere interiore, evitando di perdersi in critiche e rimuginazioni per vivere al meglio ogni istante nel presente.

