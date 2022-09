Damiano non riesce a star zitto, è accaduto tutto durante la prima puntata di X Factor. Il pubblico è senza parole così come i giudici.

Un colpo di scena davvero inaspettato, è successo tutto durante la prima puntata dello show televisivo di X Factor, il celebre programma andato in onda per la prima volta 16 anni fa. Come sempre c’è da stupirsi sia per le performance che per i talenti che ne vengono fuori.

Quest’anno si comincia con il botto grazie a Linda Riverditi, una ragazza di appena 19 anni che ha messo a tacere il pubblico e non solo. I giudici, Fedez, Ambra Angioini, Rkomi e D’Argen D’Amico, hanno un compito decisamente difficile, decretare chi passa le audizioni per arrivare al fatidico serale.

Linda avrà fatto breccia nei loro cuori? La sua esibizione è stata una delle prime e non ha lasciato altra scelta. Un mix di emozioni si sono fatte largo sul palco e tra il pubblico, ecco cos’è successo durante l’attesissima puntata.

Damiano e il commento inaspettato, nessuno gli e l’ha chiesto eppure l’ha fatto…mai visto così emozionato

Durante la prima puntata di X Factor, Linda, una giovanissima ragazza, si esibisce con una cover; per l’occasione ha scelto il celebre brano dei Maneskin, “Coraline”. Dalle prime strofe i giudici sono senza parole ed il pubblico è in delirio, le lacrime solcano i volti di tutti, Linda ha davvero fatto centro.

Un’esibizione magistrale che ha mostrato tutta la maturità artistica di Linda, così come ci ha tenuto a precisare il rapper Fedez, giudice in questa edizione. Visto il clamoroso successo non tarda ad arrivare il commento di Damiano David, frontman del celebre gruppo: ” Linda, tu forse non lo sai ma mi hai fatto un regalo gigante. Hai reso questo pezzo ancora più vero, grazie. Spero ti arrivi questo messaggio”, conclude il cantante condividendo l’esibizione della serata.

Naturalmente Linda ha passato la selezione con 4 “si” e se questa è la premessa non ci resta immaginare cosa ci aspetterà durante le prossime puntate.

