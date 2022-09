“Perché Albano ti ha lasciata?” Romina Power e il VIDEO da lacrime: figlie devastate

“Verissimo”, l’intervista a Romina Power porta alla luce una verità inaspettata: le figlie della cantante e di Albano Carrisi sono devastate

Il weekend inaugurale della nuovissima edizione di “Verissimo” si è aperto all’insegna delle emozioni. Ad aver catturato tutta la scena, nel corso della puntata di domenica, sono state proprio le donne della famiglia Carrisi-Power.

La favolosa Romina, salita alla ribalta negli ultimi anni proprio per via della riconciliazione con Albano, ha lasciato che le figlie Cristel e Romina Jr la affiancassero nella sua intervista ai microfoni della Toffanin.

Immancabili i momenti di pura commozione, specie quando le tre ospiti di “Verissimo” si sono ritrovate a parlare della scomparsa di Ylenia, la figlia maggiore di Carrisi e della Power. Al di là delle lacrime, parallelamente, un ventaglio di emozioni ha colto impreparate le tre ospiti della Toffanin, così come il pubblico che ha presenziato alla registrazione.

Romina Jr e la lettera strappalacrime alla madre: “senza di lei me ne sarei andata molto prima”

Durante l’appuntamento domenicale di “Verissimo”, Silvia Toffanin ha sorpreso la sua ospite d’onore Romina Power con la collaborazione delle figlie Cristel e Romina Jr.

Quest’ultima, che con la mamma famosissima condivide il nome, ha infatti letto una lettera strappalacrime di fronte a milioni di telespettatori, indirizzata proprio alla sua favolosa ed insostituibile mamma.

“Volevo dirle che senza di lei me ne sarei andata molto prima” ha esordito l’ultima dei quattro figli di Carrisi e della Power, contenendo a malapena il pianto. “La sua forza mi ispira e il suo sorriso mi fa esplodere” ha chiosato Romina Jr, emozionatissima nell’elogiare la donna che ha condizionato e guidato la sua intera esistenza.

“Perché Albano ti ha lasciata?” Romina Power e il VIDEO da lacrime

Il commovente video che ritrae le tre donne ospiti nel salotto di “Verissimo”, ovviamente, non poteva non fare il giro del web. Milioni di fan, a fronte del siparietto strappalacrime che ha visto protagoniste Romina, Cristel e Romina Jr, non hanno mancato di avanzare commenti a dir poco velenosi.

Un utente, in modo particolare, ha espresso la propria opinione in questi termini:

“Mi chiedo come abbia fatto Albano a lasciare questa meravigliosa famiglia e a sposare l’altra…”.

Il pubblico, nonostante il trascorrere degli anni, ancora non si capacita di come un rapporto così autentico come quello tra la Power e Carrisi sia potuto finire improvvisamente. Una domanda che, molto probabilmente, non condurrà mai ad una risposta definitiva.

