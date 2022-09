Laura Torrisi, la figlia Martina si “ribella” compiendo un gesto assurdo: “ha tentato di…” – FOTO

Il gesto della figlia di Laura Torrisi, Martina, coinvolge tutte le mamme della rete: dopo i primi attimi di stupore le FOTO diventano virali.

L’ultimo aneddoto riguardante l’ex casa Torrisi-Pieraccioni non ha potuto fare a meno di attirare l’attenzione degli utenti. La bellissima attrice Laura Torrisi si è lasciata travolgere dall’energia della figlia in un’occasione speciale. E il momento della disputa è riuscito a essere immortalato in alcuni scatti pubblicati in rete in queste ore.

Laura Torrisi e Martina: un battibecco da Oscar

Martina è nata il 13 settembre del 2010. Venuta al mondo dalla passata relazione amorosa dell’attrice catanese con il collega e regista Leonardo Pieraccioni, la piccola nata sotto il segno della Vergine è un turbinio di energie e buon umore.

Nonostante entrambi gli interpreti di “Una Moglie Bellissima” abbiano deciso di intraprendere strade diverse, nella vita sentimentale come nel lavoro – in seguito al colpo di fulmine scattato su quel celebre set cinematografico – i genitori di Martina sembrano ritrovarsi in perfetta armonia nel dedicare le reciproche attenzioni alla loro bambina. Eppure, gli aneddoti in famiglia non sembrano mancare.

Laura Torrisi, quel momento, forse, “da evitare”

La scena tra madre e figlia – stavolta nella vita reale – si sarebbe svolta sotto gli occhi di tutti. A testimoniarlo gli scatti apparsi su Instagram appena quattro giorni fa. La carismatica attrice quarantaduenne ha documentato così l’accaduto.

Il primo giorno di seconda media per Martina è finalmente giunto. Ma pare non abbia riportato i risultati sperati. Specialmente al suo ingresso. Nonostante le speranze tenute a riparo dalle più probabili aspettative, il fatidico gesto della figlia – appena dodicenne – non si sarebbe potuto evitare. Qui, pertanto sottolinea l’attrice pubblicando le immagini sul suo profilo, è:

“QUANDO HA TENTATO DI CACCIARMI”

Martina si sarebbe giustificata con la Torrisi spiegando di essere “ormai grande per essere accompagnata” davanti scuola, generando la immediatamente reazione degli gli utenti su Instagram. Fra tanti c’è chi ha tentato di rassicurare la Torrisi ammettendo: “ci siamo passate tutte“, e chi – al contempo – sembrerà voler infierire sull’accaduto difendendo il team mamme in questo modo: “purtroppo a tutte noi la stessa sorte“.

Altri, invece, coglieranno l’occasione per ricordare i momenti più emozionanti collegati all’uscita di scuola. Specialmente quando i loro bambini erano ancora nell’età “giusta” per lasciarsi coccolare dalla propria mamma senza provare un senso – a quanto pare più che legittimo – di “sana vergogna” di fronte ai proprio coetanei.

