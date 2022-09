GF Vip, a poche ore dall’ingresso in casa lanciano l’allarme: “non sta bene, speriamo si riprenda”

“GF Vip”, a poche ore dall’ingresso dei concorrenti in casa viene lanciato l’allarme: “non sta bene, speriamo si riprenda”

Oltre il 21% di share per la puntata d’esordio del “Grande Fratello Vip”, il reality di Canale Cinque giunto alla sua settima edizione. Nonostante gli ascolti ottimi, il programma condotto da Alfonso Signorini non è comunque riuscito a vincere la gara auditel contro la fiction “Le indagini di Lolita Lobosco“.

Conoscendo il talento del giornalista e il potenziale dei concorrenti di quest’anno, tuttavia, per il “GF Vip” sarà inevitabile racimolare il medesimo successo ottenuto durante le passate edizioni.

Eppure, a poche ore dall’ingresso di alcuni vipponi nella casa si era già scatenato il finimondo sui social. I fan affezionati al reality, a fronte della scena andata in onda, non hanno mancato di sollevare in coro le loro proteste.

“GF Vip”, sul web infuria la polemica: cosa è successo durante la prima puntata?

Il reality di Canale Cinque è, da sempre, uno dei più controversi e discussi della storia della televisione italiana. D’altronde, al “Grande Fratello Vip”, siparietti di ogni genere non fanno altro che susseguirsi di puntata in puntata.

Anche ieri sera, durante la diretta inaugurale della settima edizione, i followers non hanno mancato di insorgere di fronte ad una scena che è parsa colpirli nel profondo.

Nel giro di pochissimo dall’ingresso di alcuni concorrenti in casa, infatti, il conduttore ha invitato la meravigliosa Giulia Salemi a raggiungerlo in studio. La comparsata della modella – che avrà il compito di gestire l’interazione con il pubblico dei social – non poteva lasciare indifferenti i presenti.

GF Vip, a poche ore dall’ingresso in casa viene lanciato l’allarme: c’entra Giulia Salemi

Sarà proprio l’ex gieffina Giulia Salemi a gestire in diretta l’interazione con il mondo dei social. Alfonso Signorini, che ha invitato la bellissima modella a raggiungerlo sul palco, è parso felicissimo di averla accanto in questa avventura.

Il pubblico social, di fronte all’apparizione imprevista della Salemi, non ha mancato di esternare commenti a dir poco variegati. Alcuni utenti, colpiti dal dimagrimento della giovane, hanno immediatamente lanciato l’allarme:

“non sta bene”, “la vedo tanto dimagrita”, “speriamo si riprenda”.

Altri fan, parallelamente, hanno difeso a spada tratta la fidanzata di Pretelli dalle critiche serpeggiate sul web: “ognuno fa quello che vuole con il proprio corpo“, “se è dimagrita sono affari suoi“.

