Le reazioni alla frecciatina di Chanel Totti nel suo ultimo video scatenano le opinioni dei più vicini a lei: “Mi son fatto l’amante” ha colpito nel segno.

La quindicenne Chanel, secondogenita dell’ex calciatore Francesco Totti e della showgirl Ilary Blasi, è intervenuta nuovamente sui social network per dire la sua opinione a riguardo dell’attuale tensione venutasi a creare tra i genitori. La frecciatina della ragazza è presto divenuta virale in rete.

Chanel Totti si espone su Tik Tok

La giovanissima nata sotto il segno del Toro, nel 2007 – anno d’oro per la Royal Couple romana – era già intervenuta durante la stagione estiva a proposito del dilemma riguardante la crisi tra i due personaggi.

Gli interventi della ragazza però, specialmente sul suo profilo di Tik Tok ufficiale, non sono mai stati espliciti. Piuttosto, con il loro contenuto – a primo impatto – dimostratosi non propriamente diretto a destinatari o a situazioni facilmente identificabili, sembrava al tempo stesso facilmente accostabile alle vicende riguardanti la rottura tra l’ex capitano giallorosso e la conduttrice de “L’Isola dei Famosi”.

Chanel Totti, le reazioni al VIDEO “frecciatina”

Stavolta però, dalle leggere canzonette – accennate sulle scale mobili assieme ad Ilary – durante le loro vacanze in Tanzania, lo scenario sarebbe cambiato. Rivelandosi molto più netto e tagliente.

L’ultimo video di Chanel è apparso soltanto cinque giorni fa. E ha scatenato più di una risposta significativa. Che sono giunte all’attenzione del pubblico soltanto in queste ultime ore. La canzone neomelodica napoletana – traslitterata ad hoc – cita le testuali parole. “Hai fatto sempre le cose sbagliate“. E ancora: “avessi fatto una cosa che mi fa piacere, e io come uno scemo ti ho sempre voluto“. La citazione è accompagna dalla didascalia della ragazza. La quale giustifica il post tentando di deviare ancora una volta l’attenzione su una pura casualità.

“BOZZA NON SO COSA PUBBLICARE”

“Mi son fatto l’amante” è effettivamente il titolo della canzone di Natale Galletta. Scelta da Chanel per la sua condivisone. Ma, ad attirare ancor di più l’attenzione del web, sono state – sul finale – le risposte degli utenti.

Tra gli apprezzamenti alla tagliente scelta musicale, quanto alla mise en place sportiva di Chanel, si legge infatti: “ricordati però che le colpe vanno divise per entrambi“. Una frase che sembra aver voluto sottolineare gli eventuali sbagli commessi da entrambi gli esponenti della coppia Totti-Ilary. Nel frattempo, si è tentato anche di rassicurare la ragazza, con tale osservazione: “il tempo aggiusta le cose“. Sarà davvero così? Per i fan di Chanel pare non resti che sperarlo.