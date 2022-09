Chiara Ferragni lascia l’Italia e vola via: insieme a lei la “cifra” importante

Chiara Ferragni e la partenza: gli occhi cadono tutti su quel particolare. Il dettaglio non è di poco conto: che colpo

Chiara Ferragni dopo l’estate è tornata al suo lavoro ed è già super impegnata. L’imprenditrice digitale ha mostrato a tutti il ritorno in ufficio inaugurando la nuova location con un’esposizione di tutte le sue collezioni e la realizzazione di un meraviglioso showroom.

E poi tanti altri appuntamenti: dalla partecipazione partecipato al GP di Monza insieme a Fedez ed il discusso selfie con Mattarella, l’incontro con i referenti del progetto Casa Arcobaleno che si occupano di accoglienza a Milano e poi via dall’Italia per un altro importante appuntamento di lavoro con il suo team. Con sé Chiara ha portato qualcosa di super.

L’influencer e l’attenzione per i dettagli: si è superata

I dettagli, lo sappiamo, sono il must e la forza dei look di Chiara Ferragni. Nulla è lasciato al caso e anche questa volta l’influencer numero uno al mondo non è stata da meno. Per il suo viaggio in Spagna ha scelto un dettaglio così nuovo e glamour che non è passato inosservato.

Per alcuni giorni Chiara è stata lontana da casa, dai suoi piccoli Vittoria e Leone e dal marito Fedez, ma per lei non sono ammessi errori. La comodità, in viaggio la fa da padrone per la “Ferri” ma la cifra che porta con sé non è per nulla minima, anzi. Di cosa stiamo parlando? Ve lo spieghiamo subito.

Chiara Ferragni parte con LEI: cifra da capogiro

Selfie prima nella cabina armadio e poi nell’ascensore, come di consueto, per Chiara Ferragni prima della partenza per la Spagna. Jeans, maglione di Miu Miu, sneakers bianche, trolley e via. C’è però un altro dettaglio che luccica nel suo look e pare essere un acquisto nuovo di zecca.

Si tratta della nuova borsa di Hermès: la Kelly bag realizzata in paglia intrecciata con manico e patta di pelle marrone.

Una proposta particolare e rivisitata di uno degli intramontabili modelli della maison di moda francese. Basta fare un giro sui principali e-commerce di lusso per trovarla e rendersi conto che la cifra, com’è facile immaginare, non è ala portata di tutti. Ben 56.290 euro per Chiara Ferragni che ovviamente anche in Spagna ha sfoggiato in diverse foto il suo nuovo “gioiellino”.

