“Mi ha distrutto tutto” Michelle Hunziker, parole contro Trussardi

Michelle Hunziker su tutte le furie su Instagram: quello che è successo in casa è assurdo ed è tutta colpa di Trussardi

La vita privata di Michelle Hunziker non è mai rimasta lontana dai riflettori, fin da quando divenne la compagna e poi moglie di Eros Ramazzotti. Poi la separazione, altre frequentazioni fino all’incontro con Tomaso Trussardi, il matrimonio e la fine dell’idillio nello scorso gennaio.

In estate è stata seguita in modo maniacale nei suoi spostamenti insieme a Giovanni Angiolini, l’uomo che sembrava averle rapito il cuore, di nuovo, facendole dimenticare il dolore ed il passato. Nulla di tutto questo. La storia tra i due pare essere già terminata. E lei che non ha mai parlato del bel medico pubblicamente, infierisce su Trussardi.

La nuova vita della conduttrice dopo Trussardi

Da quando Michelle Hunziker ha detto addio a Tomaso Trussardi ha lasciato Bergamo, la città del bel rampollo di una delle case di moda più famose, e si è trasferita a Milano dove vive con le figlie Sole e Celeste, più vicina alla primogenita, Aurora che per il gossip è in dolce attesa, ma anche molto più comoda per gli impegni di lavoro.

La vedremo sicuramente a “Striscia la Notizia” come anche al timone del suo show, pare in programma per il nuovo anno. Insomma routine tutta nuova per la bella svizzerotta che non è immune alle brutte sorprese. Su Instagram lo sfogo di quello che è successo in casa, ed è tutta colpa di Trussardi.

Michelle ed il disastro in casa: il colpevole è Trussardi

Michelle Hunziker spesso ci mostra alcuni momenti di vita quotidiana in casa, con le sue bambine e con i suoi amici pelosi. Con lei c’è sempre tanta ironia e simpatia sullo schermo, anche nelle cose più semplici. Ieri però ha voluto sfogarsi e raccontare quello che le è successo.

Mentre lei era impegnata a registrare delle Stories per la promozione del suo brand, Goovi dedicato alla bellezza e al benessere della donna, in casa è successo il finimondo. Il responsabile? Trussardi!

“Mentre facevo stories Odino ha sbrandellato tutto il peluche…”

Ha scritto la conduttrice in una successiva story mostrando il peluce a pezzi e specificando che il Trussardi colpevole non è l’ex marito ma il suo cane. Michelle ha mostrato il disastro fatto dall’amico peloso che porta il cognome di Tomaso e anche sui social ha una pagina tutta sua, @odino_trussardi.

Dopo la separazione il bel cagnolino non è rimasto al solo affido di Trussardi ma spesso resta in casa anche con Michelle che lo adora.

ALLUVIONE MARCHE, TROVATO LO ZAINO DEL PICCOLO MATTIA: IL SERVIZIO NEL TG DI YESLIFE. GUARDA VIDEO