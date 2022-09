Mara Venier, “sberla in faccia” da Silvia Toffanin: la “RISSA” in diretta Tv

Mara Venier, che botta presa in diretta. La conduttrice “fatta a pezzi” da Silvia Toffanin e non solo. Si parte malissimo

Mara Venier è tornata anche quest’anno al timone della sua “Domenica In”. Il programma tanto caro alla conduttrice che quest’anno ha superato ogni record. Per lei, infatti, è la quattordicesima edizione del programma della domenica. La zia nazionale è riuscita a fare anche meglio di Pippo Baudo che si ferma a tredici edizioni condotte.

Dalla scorsa domenica è iniziata la vera sfida in tv. Mara ha dovuto fare i conti con la programmazione della concorrenza e se ne sono viste delle belle.

La sfida della domenica pomeriggio ricomincia: ecco come

In tv si sa, è uno scontro continuo. Una battaglia che si vince a colpi di share e di ascolti totalizzati. Un’eterna “rissa” tra Rai e Mediaset che si contendono il podio degli ascolti. Se nella prima domenica di esordio la Zia Mara non aveva dall’altro lato ancora la programmazione avviata, domenica 18 ha dovuto rimboccarsi le maniche per avere la meglio.

Pier Silvio Berlusconi, infatti, ha sfoderato anche quest’anno, per la domenica pomeriggio di canale 5, la doppietta composta da Maria De Filippi ed il suo “Amici” ed il doppio appuntamento settimanale di “Verissimo” con Silvia Toffanin che torna per il secondo anno anche la domenica. Insomma ostacoli non da poco. Cosa sarà riuscita a fare la Venier?

Mara Venier schiacciata da Silvia Toffanin e non solo: i dati

“Sberla in faccia” potremmo dire per Mara Venier per il primo “scontro” domenicale della nuova stagione televisiva. La conduttrice Rai, infatti, non è riuscita a vincere la sfida dello share contro la coppia amatissima De Filippi-Toffanin proposta dalla concorrenza.

Nonostante la Zia d’Italia abbia puntato tutto sul gossip dell’estate ospitando Roberto D’Agostino, il direttore di Dagospia che per primo ha lanciato la bomba sulla crisi tra Totti ed Ilary, non è bastato.

La prima puntata di “Amici” ha totalizzato il 24.9% di share contro “Domenica In” che si è fermata al 16.9%. poi è arrivata Silvia Toffanin che ha staccato Mara di ben 8 punti percentuali.

Insomma primo grande smacco della stagione per la Venier che seppur amatissima, al momento resta un passo indietro rispetto a Silvia e Maria.

ALLUVIONE MARCHE, TROVATO LO ZAINO DEL PICCOLO MATTIA: IL SERVIZIO NEL TG DI YESLIFE. GUARDA VIDEO