“X-Factor”, chi ha venduto più dischi nella storia? (SPOILER) Non sono i Maneskin – VIDEO

“X-Factor” e la classifica degli artisti che hanno venduto di più nella storia del programma. I Maneskin battuti proprio da lui

“X-Factor”, uno dei talent più amati e seguiti degli ultimi tempi, è tornato su Sky con la sua nuova versione ed un restyling quasi totale. Nuova la presentatrice con Francesca Michielin che torna sul palco che l’ha consacrata dieci anni fa ma in una versione totalmente diversa e anche una giuria quasi nuova di zecca. Unica donna Ambra Angiolini affiancata da Rkomi, Dargen D’Amico e Fedez che ritorna dopo diversi anni.

Insomma un sacco di ingredienti nuovi e frizzantini che nella prima puntata dedicata alle “Audition” hanno già fatto capolino ed il pubblico ha apprezzato. In attesa di capire quali saranno i team che si creeranno per arrivare poi alla vittoria, vi siete mai chiesti chi ha venduto più dischi nella storia del programma?

La classifica (inaspettata) dei cantanti promossi dal pubblico

Alcuni nomi sono di certo inaspettati. Al decimo posto si piazza un giovane che di talent se ne intende, avendo partecipato anche ad “Amici”. È Enrico Nigiotti con 150 mila copie vendute.

Nono posto per un’artista conosciuta ma che non ha sfondato nelle vendite: Chiara Galliazzo con 300 mila copie. La segue Michele Bravi con più di 300 mila copie vendute. Il settimo posto se lo aggiudica Lorenzo Fragola, ve lo ricordate? Per lui ben 685 mila copie. Sesto posto per una delle rosse più amate della musica italiana: Noemi che totalizza oltre 800 mila copie vendute.

Al quinto posto un giovane che il Festival di Sanremo lo ha vinto due volte: Mahmood con un milione e 75 mila copie. Ci si avvicina alla zona calda della classifica. Il quarto posto se lo aggiudica l’attuale conduttrice di “X-Factor”, Francesca Michielin con un milione e 200 mila copie. E sul podio chi ci sarà?

“X-Factor”, la top 3 degli artisti che hanno venduto più dischi

Sembra strano ma la classifica dei dischi più venduti tra gli artisti che hanno partecipato a “X-Factor” non vede in cima i Maneskin, nonostante siano al momento i concorrenti dei record in assoluto per via del loro successo mondiale.

La band si ferma, infatti, solo al terzo posto con 1.885.000 copie vendute superata da Giusy Ferreri

al secondo posto, con 2 milioni e 700 mila copie vendute che con le sue hits estive ha superato tutti, tranne uno, lui che è arrivato sul podio, battendo tutti: Marco Mengoni. Per l’artista che a breve ritornerà in tour quasi 3 milioni di dischi venduti.

