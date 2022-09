La vita in diretta, arriva il gesto sconvolgente: la Regina è appena morta ma lei…

“La vita in diretta”, a poche ore dal funerale della regina Elisabetta II arriva il gesto sconvolgente: Alberto Matano paralizzato

Non accenna a diminuire l’interesse nei confronti di tutto ciò che riguarda la Royal Family. A distanza di appena ventiquattr’ore dai funerali della regina Elisabetta II, i rumors fuoriusciti dalle mura di Buckingham Palace non mancano di creare scompiglio, e non solo tra i sudditi britannici.

Alberto Matano, che anche quest’oggi, martedì 20 settembre, ha guidato l’appuntamento pomeridiano con “La vita in diretta”, ha sottoposto ai suoi analisti un’ultima ora davvero sconvolgente.

La vita in diretta, ultim’ora sconvolgente sulla Royal Family: Alberto Matano lancia lo scoop

A poche ore dalla sepoltura della sovrana più amata di tutti i tempi arriva una notizia destinata a seminare ulteriori malumori tra le stanze di Buckingham Palace.

Alberto Matano, che ha dedicato il secondo blocco de “La vita in diretta” proprio agli aggiornamenti concernenti la Royal Family, ha lanciato uno scoop clamoroso che non ha mancato di paralizzare la sua schiera di opinionisti, avidi di conoscere gli ultimi sviluppi.

La protagonista del recente scandalo è, ancora una volta, la duchessa di Sussex Meghan Markle. Come spiegato dal giornalista, la moglie di Harry avrebbe avanzato una richiesta a dir poco assurda a re Carlo III, e a distanza di pochissime ore dal rito funebre che ha devastato l’intero Regno Unito. Cosa sta succedendo a palazzo?

Meghan Markle avanza pretese: la Regina è appena morta ma lei…

“Stando a quanto riportano i tabloid, Meghan Markle avrebbe chiesto un incontro privato a re Carlo III“: questa l’indiscrezione lanciata da Alberto Matano durante l’appuntamento di oggi con “La vita in diretta”.

Un’indiscrezione che i suoi analisti più informati hanno abbondantemente confermato, non mancando di avanzare ipotesi in merito al motivo che potrebbe aver spinto la duchessa a chiedere udienza al re Carlo.

“Si dice che abbia chiesto udienza per riavere indietro le sue cariche. Probabilmente vuole continuare a risiedere negli stati uniti, ma riallacciare comunque i rapporti con la famiglia”.

Un’ipotesi che, a fronte della morte della sovrana britannica, non parrebbe certamente da escludere. Ora che la regina Elisabetta è passata a miglior vita, riusciranno i duchi di Sussex a riconciliarsi con la Royal Family?

