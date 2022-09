Ambra Angiolini, la rivelazione preoccupa i fan: “Sono finita nella fogna”

Ambra Angiolini dopo tanti anni ha deciso di rivelare tutta la verità sul suo matrimonio con Francesco Renga: perché tra i due è finita?

Ambra Angiolini sta vivendo uno dei periodi più belli a livello professionale, ha intrapreso un nuovo percorso nel mondo della televisione e in particolare della musica: è una dei giudici di “X-Factor”.

Lo scorso anno si era ritrovata al centro del gossip per il presunto tradimento da parte del suo ex compagno Massimiliano Allegri, ma nonostante le tante voci girate attorno all’argomento, la conduttrice ne è uscita a testa alta, lasciandosi tutto alle spalle.

Ambra Angiolini, il matrimonio con Francesco Renga

Era il 2004 quando Francesco Renga e Ambra Angiolini si sono conosciuti ed hanno iniziato la loro relazione che poi si è trasformata in una lunga storia d’amore, con tanto di matrimonio e figli.

I due si sono lasciati nel 2015 ma hanno mantenuto un rapporto basato sul rispetto e la stima, tanto che ancora oggi sono molto legati e non perdono occasione di trascorrere del tempo insieme. L’uno supporta l’altro sempre, infatti, quando la Angiolini si è ritrovata in una situazione mediatica più grande di lei, Renga non ha esitato a difenderla e a tutelarla.

Il commento su Francesco Renga

Ambra Angiolini in un’intervista per Vanity Fair avrebbe dichiarato di non avere rimpianti e rimorsi, tutto ciò che è accaduto nella sua vita l’ha fatta crescere e le ha insegnato qualcosa.

Su Francesco Renga, però, non ha dubbi ed ha riferito

L’unico vero fallimento che riconosco è la fine del rapporto con Francesco. Dopo la rottura della mia famiglia sono caduta in depressione, finita nella fogna delle fogne, ed era giusto che ci finissi, perché era il passaggio dell’elaborazione di un lutto enorme. Solo da quella cosa ho dovuto risorgere, per tutto il resto non c’è nessuna resurrezione.

Ha poi aggiunto

Più spesso c’è ribellione. La prima, la più importante è avvenuta quando ho cominciato a sceglierlo io, il mio mestiere. Ho sentito che mi batteva il cuore perché mi è venuta voglia di dire tanti no.

Oggi la conduttrice ritiene di essere felice e soddisfatta della sua vita e della sua famiglia, ha due figli strepitosi ormai diventati grandi e tanti fan che la supportano e sostengono in ogni situazione.

