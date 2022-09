MD lancia una serie di sconti incredibili: i consumatori gioiscono. Tutti stanno accorrendo nei punti vendita del colosso per fare rifornimento, risparmiando senza rinunciare alla qualità.

In un periodo in cui non sente altro che parlare di prezzi e risparmi, milioni di italiani sono a caccia delle offerte migliori per fare la spesa. A rispondere a questa esigenza è MD, punto di riferimento della grande distribuzione italiana.

Dal 1994 si è espanso a macchia d’olio lungo tutto lo Stivale: anno dopo anno il suo numero di punti vendita è aumentato arrivando a 820 in cui sono impegnati circa 800 dipendenti. Questa nota insegna è molto amata per i suoi tanti prodotti, offerti sempre a prezzi convenienti, nonché le sue tante offerte.

MD: tanti prodotti offerti a prezzi stracciati

L’autunno inizia al meglio grazie a MD. Il noto colosso della grande distribuzione ha lanciato una nuova promozione incredibile.

La sua offerta è caratterizzata da un ottimo rapporto qualità prezzo in quanto nei suoi scaffali si possono trovare prodotti di ogni tipo, a prezzi molto convenienti.

Se questi sono già molto accattivanti, a renderli ancora più da sogno la nuova promo targata DM con cui alcuni prodotti sono ulteriormente scontati. Proprio questi hanno catalizzato l’attenzione: ogni possibilità di risparmio è da prendere al volo.

MD: nuova promo imperdibile su tanti prodotti

Dal prosciutto, al gelato, al chinotto, sono innumerevoli i prodotti scontati da DM in questi giorni.

Una grande novità che durerà fin al 2 ottobre: si tratta di sconti incredibili visto che i prodotti in questione hanno un prezzo super conveniente, con cui far gioire il proprio portafoglio.

md offre così tantissimi prodotti in promozione da 50 centesimi a 2 euro

Questi prodotti hanno il pregio non solo di far risparmiare molto – priorità in questo momento – ma anche di portare gusto e qualità in tavola, essendo proposte irresistibili. Le promo hanno fatto gioire i consumatori accorsi nel primo DM vicino alle loro case per portarsi a casa questi affari unici.

ALLUVIONE MARCHE, TROVATO LO ZAINO DEL PICCOLO MATTIA:. IL SERVIZIO NEL TG DI YESLIFE. GUARDA VIDEO