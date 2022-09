GF Vip, Antonino Spinalbese preso dallo sconforto: “sono molto preoccupato…”. Motivo assurdo

“GF Vip”, le parole di Antonino Spinalbese fanno tremare i suoi colleghi: “sono molto preoccupato”. Il motivo è sconvolgente e non manca di far riflettere…

Sono trascorse a malapena settantadue ore dall’inizio dell’avventura dei concorrenti al “Grande Fratello Vip”, ma per molti di loro, in realtà, il tempo delle confessioni sembra già essere arrivato.

Nonostante si conoscano da pochissimo, i partecipanti del reality parrebbero essere entrati immediatamente in sintonia. Nel pomeriggio di quest’oggi, mercoledì 21 settembre, alcuni di loro si sono ritrovati a chiacchierare animatamente nel giardino della casa, ed i colpi di scena (che Alfonso Signorini aveva abbondantemente preannunciato) non sono di certo mancati.

“GF Vip”, per i concorrenti è tempo di confessioni: Antonino Spinalbese lascia tutti di sasso

Nel giardino della casa del “GF Vip”, i concorrenti che hanno recentemente intrapreso quest’avventura si sono aperti a chiacchiere e confessioni inerenti al loro privato.

Primo tra tutti Amaurys Pérez, ex pallanuotista ed attualmente allenatore, che ha confidato qualcosa di assolutamente toccante circa la sua esperienza personale. “Nonostante la mia carriera sportiva, in strada mi riconoscono perché ho fatto Ballando con le Stelle…” – ha spiegato il concorrente, non nascondendo una punta di amarezza – “è una cosa che dispiace“.

Mentre i coinquilini di Amaurys ascoltavano in silenzio il suo sfogo, Antonino Spinalbese (ex di Belen Rodriguez) si è allontanato dal gruppo per recarsi in cucina, dove ad attenderlo ha trovato Pamela Prati. L’hair-stylist, dal nulla, se n’è uscito con un’esternazione che non poteva non pietrificare la showgirl.

L’ex di Belen Rodriguez si lascia prendere dallo sconforto: “sono molto preoccupato…”

In vena di confidenze, e solamente dopo essersi allontanato dal gruppo di coinquilini radunati in giardino, Antonino Spinalbese ha voluto condividere con Pamela Prati una preoccupazione che lo ha colto improvvisamente.

“Sono preoccupato. Se al terzo giorno abbiamo già parlato di tutto, come faremo tra qualche mese?”

ha osservato perplesso l’hair-stylist, ricevendo come risposta la risata sonora di Pamela Prati. “Non preoccuparti, ne avremo di cose da dirci” lo ha rassicurato la compagna d’avventura, incredula di fronte a quanto appena udito.

PICCOLO MATTIA, TROVATE ANCHE LE SCARPE MA LUI NON SI TROVA. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE