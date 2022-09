Arrivano le scuse in diretta da parte di Nunzia De Girolamo per il suo intervento mai come ora “inopportuno”: l’ammissione però non convince fino in fondo.

Non è la prima volta che gli interventi di Nunzia De Girolamo a “Piazza Pulita” finiscono per far alzare qualche sopracciglio ai telespettatori. Eppure, dopo aver presto le difese dell’amica e ed ex collega Giorgia Meloni – durante la scorsa primavera inoltrata, definendola come “l’unica leader in Italia“, stavolta un’altra delle sue osservazioni, in sfavore di alcune donne in particolare, avrebbero impressionato molti telespettatori generando un vero polverone mediatico.

Nunzia De Girolamo le scuse e il fattore “credibilità”

“A Scampia le donne spaccerebbero l’utero in affitto“, sono queste alcune delle parole finite subito nel mirino e pronunciate dalla conduttrice nativa di Benevento durante l’ultima puntata del programma tramesso in onda su La7.

“Ma basta con i fraintendimenti“, scrive un utente toccato dalle dichiarazioni della De Girolamo che ritorna sui suoi passi con un video-messaggio di scuse pubblicato dalla conduttrice oggi – 21 settembre – sul suo profilo Instagram. Dopo una conversazione con l’assessore, l’ex Ministra ha mantenuto la sua posizione, reputandosi contraria all’utero in affitto, ma correggendo le frasi che avrebbero generato il clamore mediatico. “Hai detto quello che pensavi e come lo pensavi ti è uscito di bocca“, sottolinea nel mentre con aspra risposta l’utente.

Nunzia De Girolamo, e “se le scuse non bastassero”?

La conduttrice ha ammesso che il suo intervento “era inopportuno“. Ma, nonostante ciò, le polemiche non sono mancate all’appello. La De Girolamo, nel frattempo però, ha tenuto a ribadire quale fosse la sua reale intenzione. Ossia di non “urtare la sensibilità” delle persone di cui afferma di riconoscere a pieno quali siano le loro difficoltà.

Se questo si è verificato – allora – l’ex politica se ne rammarica nel presente. Ed è pronta a chiedere scusa alle persone involontariamente offese. La sua intenzione pare fosse quella di riferirsi in maniera esclusiva alle donne legate alla criminalità. E non “alle donne che fanno sacrifici immensi per costruire un futuro diverso“.

“È stato tremendo… Quello che hai detto”

Spiega una spettatrice della nata sotto il segno della Bilancia, ricevendo maggior comprensione da quest’ultima. “Nunzia hai fatto bene a chiedere scusa“, sottolinea tra i commenti.

“Credo si sia espressa male“, continua una seconda. Il pensiero di alcuni è che in molti potevano risparmiarsi la polemica, ciò che la conduttrice voleva affermare non sarebbe dunque stato, fino in fondo, così criptico. Un applauso viene – sul finale – portato avanti, ad ogni modo, per aver coraggiosamente “chiarito il suo pensiero” pubblicamente. Ora non resta che dimostrarlo in futuro.

