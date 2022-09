Wanda Nara è tornata al centro del mirino: come vanno le cose tra lei e il suo compagno Icardi? Nell’attesa di saperlo, scopriamo tutti i dettagli sul suo ultimo post.

C’è chi vorrebbe vederla di nuovo sul piccolo schermo italiano e chi continua a seguirla sui social dove non perde occasione di condividere con i fan molti scatti mozzafiato. Wanda Nara è una dei personaggi pubblici più amati e noti del momento, soprattutto vista la sua situazione sentimentale che continua a far discutere.

Dopo la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, il web ha posto l’attenzione sulla coppia formata dall’imprenditrice argentina e Mauro Icardi, calciatore del Paris Saint Germain.

Wanda Nara e Mauro Icardi, amore finito?

Quando Wanda Nara ha esordito in televisione era da tutti conosciuta come la moglie di Maxi Lopez, il calciatore con il quale ha avuto tre figli. Nel 2013, però, l’imprenditrice argentina conosce Mauro Icardi, compagno di squadra del marito e da lì inizia un nuovo capitolo della sua vita amorosa.

I due si fidanzano, si sposano e formano una famiglia. I rapporti con Lopez finiscono per entrambi e la coppia crea la sua zona comfort prima in Italia e poi a Parigi. Tutto sembra andare nel verso giusto, quando all’improvviso si parla di crisi.

Da marzo, infatti, i due sono tornati al centro del gossip visto che sembra che si siano verificati dei tradimenti da parte di tutti e due e a quanto pare la Nara avrebbe una relazione extra coniugale con il cantante L-gente.

Seducente e sensuale sui social

In tutti questi anni, Wanda Nara non ha mai smesso di mostrare la sua sensualità sui social dove vanta di quasi quindicimila follower che la supportano e sostengono in ogni situazione.

Ha da poco pubblicato un post con un insieme di foto in cui ha mostrato tutte le sue forme prorompenti. Indossa un completo sportivo nero ed oro: leggings attillati e top dalla scollatura esagerata. Una giacca la ripara dal freddo. I capelli sono sciolti e lo sguardo seducente e dritto all’obiettivo della fotocamera. Ha scelto tale outfit per “Who is the mask” la trasmissione a cui sta lavorando, in versione argentina.

C’è chi non ha potuto fare a meno di lasciare qualche commento sotto agli scatti diventati virali, tra i vari si legge

LA REGINA DI TUTTE LE DONNE, DIVINA

Quando tornerà in Italia alle prese di qualche programma come un reality? Il pubblico non potrà mai dimenticare la sua presenza al “Grande fratello vip” nel ruolo da opinionista e c’è chi vorrebbe rivederla proprio in quella veste.

