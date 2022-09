Verissimo, Romina Power sbotta in diretta: “E’ finita”

Romina Power è stata una degli ospiti a “Verissimo” nel primo appuntamento della nuova stagione ed ha raccontato alcuni dettagli della sua vita.

Romina Power è tornata in televisione dopo un lungo periodo di pausa. È stata ospite alla prima puntata di “Verissimo” dove si è lasciata andare ad alcuni particolari sulla sua vita ed insieme a Silvia Toffanin ha ripercorso i momenti più significativi.

Sorridente e a tratti malinconica, la cantante ha emozionato il pubblico in studio e a casa che ha seguito il programma dall’inizio alla fine. C’è un dettaglio che non è passato inosservato.

Romina Power, dall’esordio al matrimonio con Al Bano

Romina Power è un’attrice, cantante e personaggio televisivo molto amata dagli italiani che da sempre la supportano e sostengono in ogni situazione.

Classe 1951, di origine americana, all’età di tredici anni ha debuttato nel cinema italiano, iniziando a lasciare il segno. Poi l’incontro con Al Bano le ha cambiato la vita. I due si sono innamorati che erano poco più che adolescenti e dopo qualche anno hanno deciso di sposarsi e fare una famiglia.

I due hanno formato anche una coppia professionale, ancora oggi amata dal pubblico a livello internazionale. Insieme hanno fatto la storia della musica italiana e le loro canzoni sono conosciute in tutto il mondo.

Romina Power e la sua confessione in diretta

Dopo la separazione, Romina e Al Bano hanno continuato, tra alti e bassi, a fare musica insieme seppur con varie difficoltà.

Da un punto di vista sentimentale, ognuno ha continuato per la sua strada ma oggi sembra che siano destinati a ritrovarsi. La cantante avrebbe riferito alla Toffanin che è tornata in Puglia dopo un lungo periodo lontano dalla sua amata terra.

Avrebbe giustificato la scelta, dicendo

Si torna sempre dove si lascia il cuore. Ora la stanno scoprendo tutti. In Puglia per Albano? Sono fedele alla Puglia, al luogo

Nessun ritorno di fiamma o simili, anzi la Power avrebbe aggiunto di non avere nessuna voglia di uscire o conoscere altre persone, ma preferisce stare sola. Così ha spiegato

NON HO PIù PAZIENZA. è FINITA

Come avrà preso la notizia del rientro in Puglia la sua rivale Loredana Lecciso? Tra le due non scorre buon sangue e un riavvicinamento tra Romina e i Carrisi potrebbe compromettere la storia tra Al Bano e la sua compagna.

ALLUVIONE MARCHE, TROVATO LO ZAINO DEL PICCOLO MATTIA: IL SERVIZIO NEL TG DI YESLIFE. GUARDA VIDEO