La prospettiva con cui Virginia Raffaele si immortala in costume svela ai suoi fan il dettaglio incantevole: la “vista paradiso” è solo per pochi.

Per una “professionista al quadrato” – com’è stata definita l’inimitabile imitatrice Virginia Raffaele, a pochi giorni dal termine della sua tournée italiana conclusasi in turbinio di emozioni lo scorso giugno, non poteva di certo mancare adesso un finale della bella stagione immortalato da una prospettiva fuori dal comune. E sopratutto – al dire di molti -“incantevole”.

Virginia Raffaele, a tu per tu con la prova costume

Prima di mostrare il suo inedito quadretto di fine estate, condiviso per la gioia dei suoi fan – meno di un’ora fa – sul suo profilo Instagram, la nata sotto il segno della Bilancia ha desiderato passare in rassegna – soltanto la settimana precedente – alcuni dei suoi bellissimi “ricordi random” collezionati durante il suo prolifico percorso artistico.

L’attrice e conduttrice romana, a pochi giorni dal suo quarantaduesimo compleanno, si è soffermata su un indimenticabile passo a due con il primo ballerino Roberto Bolle. Tale scatto di artistica complicità è stato poi accompagnato da alcuni esilaranti fermo-immagine relativi ai memorabili sketch realizzati al fianco di amici e colleghi di lunga data. Fra questi si riconoscono due coppie. La prima formata da Lillo e Greg, e la seconda da Ale e Franz. L’emozionante carrellata termina infine con le sue imitazioni più celebri. Da Carla Fracci a Donatella Versace, fino all’istantanea di una romantica performance canora messa appunto con Tiziano Ferro.

Virginia Raffaele, lo zoom sulla “prospettiva” di fine estate

In uno scenario di nuvole e sole, l’attrice ha riservato un punto di vista “non banale” per quello che potrebbe essere – data la straordinaria enfasi dello scatto – il suo ultimo approdo in spiaggia. A cogliere impreparati i suoi oltre 900mila follower, in questa fine di settembre, pare siano state per l’appunto “le gambe del giudizio“.

L’ultimo scatto della Raffaele – in costume vintage bianco e nero – ha inevitabilmente conquistato i suoi fan sin dai primi istanti dalla sua condivisione in rete. La “prospettiva” – scelta dall’attrice a tal proposito – avrebbe in quest’occasione giocato un ruolo fondamentale.

“VISTA PARADISO”

Aggiungeranno alcuni fan. Mentre, tra vari apprezzamenti ai suoi “sospironi di felicità“, e un po’ di necessaria ironia, alcuni sembrano non poter fare a meno di ricordare – sul finale, e con un paragone che ora calza a pennello – le pelose gambe della fittizia Belen Rodriguez durante l’ultima stagione di “LOL – Chi Ride È Fuori”.

Il “meritato riposo” di Virginia dopo la tournée è dunque stato approvato. Quanto – al tempo stesso – la totale bellezza della sue “gambe lunghe come un’autostrada“, e mai come oggi “fortunate” tra nuvole e sole.

PICCOLA MATTIA, TROVATE ANCHE LE SCARPE MA LUI NON SI TROVA. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE