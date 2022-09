A quasi 70 anni oltre ad essere uno dei volti più noti di Mediaset si fa notare anche per il suo fascino. Stiamo parlando di una famosissima conduttrice di Rete 4. Ecco di chi si tratta

Dopo aver studiato lettere moderne ed aver conseguito la laurea, inizia subito la sua esperienza in radio con la rubrica Sala F di Rai Radio 2.

Una conduttrice Mediaset molto amata è ancora bellissima alla soglia dei 70 anni

Si avvicina, quindi, al mondo del giornalismo e collabora con diverse testate, alcune molto importanti come Il Giornale, L’Europeo, fino a diventare inviata speciale per Il Corriere della Sera. Stiamo parlando di Barbara Palombelli, conduttrice molto apprezzata e seguita.

A cavallo tra gli anni ’80 e gli anni 2000 inizia a condurre diversi programmi radiofonici e poi si cimenta con alcuni in tv. Il successo televisivo inizia, infatti, con Domenica In, a cui seguiranno altri progetti. Nel 2013 la vediamo a Forum e successivamente, nel 2018, a Stasera Italia. Sposa Francesco Rutelli nel 1982, con un rito civile e una cerimonia molto sobria. I due diventano genitori di Giorgio e allargano la famiglia adottando altri tre bambini Francisco, Monica e Serena, che ha partecipato al Grande Fratello nel 2019.

Barbara Palombelli e la sua bellissima foto

Nonostante sia diventata nonna, Barbara Palombelli riesce ancora a stupire con il suo fascino. Da sempre molto riservata e amata dal pubblico la conduttrice di Forum ha sorpreso tutti con uno scatto davvero mozzafiato.

Qualche tempo fa era stata al centro di alcune polemiche per delle dichiarazioni riguardo la violenza sulle donne.

“Sono stata accusata di essere complice dei femminicidi, di assolvere gli uomini che usano violenza sulle donne. Questo tradisce tutta la mia vita, dedicata a contrastare la violenza sulle donne e sui bambini”

“Non esiste nessuna rabbia, nessun comportamento che possa giustificare il femminicidio o la violenza sulle donne. Questo per me è chiarissimo e deve essere chiaro anche per voi. Chiedo scusa se non era chiaro abbastanza. Chiedo scusa all’azienda e a tutti coloro che hanno creduto che io fossi quella persona lì. Non sono quella persona lì, sono sempre io” aveva poi concluso.