Un successo senza precedenti, almeno se consideriamo gli ultimi anni o il mondo dei talent in generale. Stiamo parlando ovviamente di loro, del gruppo che negli ultimi due sta spopolando in un modo incredibile: i Maneskin. Erano a malapena dei ragazzini quando presero parte ad X Factor, uno dei talent show più amati della televisione italiana.

I Maneskin e il loro esordio ad X Factor

Non avrebbero mai immaginato che sarebbero riusciti a riscuotere così tanto successo. In fin dei conti erano davvero molto giovani, avevano cominciato la loro carriera tra le strade di Roma, dove suonavano e cantavano tutti e quattro insieme sognando di conquistare il mondo e sperando che non rimanesse soltanto un desiderio inespresso.

Poi è arrivato il successo incredibile. Dopo un paio di anni di “gavetta” televisiva dopo il talent che li ha visti arrivare fino in fondo, sono stati scelti per partecipare alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Amadeus decise di scommettere su di loro e mai scelta fu più giusta: i quattro ragazzi arrivarono alla vittoria contro ogni aspettativa e da lì videro aprirsi le strade dell’Eurovision.

Manuel Agnelli parla di Damiano David

L’Eurovision è stato fondamentale per loro, perché hanno avuto modo di farsi conoscere da tutta l’Europa. E, dopo la loro vittoria al contest musicale, sono stati scoperti dal mondo intero.

Manuel Agnelli, che è stato il loro mentore durante l’esperienza ad X Factor, adesso ha deciso di lasciare il talent. In ogni caso conserva un ricordo bellissimo di quegli anni, in modo particolare del periodo in cui ha lavorato con I Maneskin. In ogni caso non è stato semplice gestirli: ha dovuto seguirli passo passo e li ha aiutati a trovare il loro stile e la loro strada.

“Mi era stato chiesto di calmarlo: in tv poteva risultare antipatico e arrogante. Al contrario, l’ho enfatizzato. Gli ho detto: ‘Fai quello che vuoi’. E, con poca umiltà, ho avuto ragione”.

A proposito di Damiano, ha pronunciato queste parole. In effetti, il suo consiglio si è rivelato vincente: ad oggi, il frontman della band, è davvero molto amato.

