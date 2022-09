Loredana Lecciso e la sua dimora di lusso: tra le sue stanze un clamoroso dettaglio

Loredana Lecciso vive immersa nell’extralusso. Si tratta di una dimora immensa, arredata secondo i gusti della showgirl. Tra le sue stanze c’è un dettaglio che nessuno si sarebbe mai aspettato.

50 anni, folta chioma bionda, bellezza intramontabile. Loredana Lecciso ha conquistato il cuore di Al Bano, costruendo una splendida famiglia al suo fianco. Personaggio televisivo, originaria di Lecce, al fianco dell’artista ha dato alla luce due figli: Jasmine e Al Bano Junior.

In precedenza sposata – aveva già una figlia – da circa 20 anni è legata all’artista di Cellino San Marco. Quest’ultimo al suo fianco ha ritrovato la serenità dopo il lungo matrimonio con Romina Power.

Nonostante il grande pubblico abbia sempre desiderato un ritorno tra i due cantanti, l’unione tra la Lecciso e Al Bano si è sempre più consolidata nel tempo: la coppia vive in un’immensa dimora.

Loredana Lecciso vive nell’extralusso: immensa dimora

Loredana vive con la sua famiglia in Puglia, sua regione di origine, a cui è molto legata, tanto che non se n’è mai allontanata.

La casa della Lecciso e Al Bano si trova a Lecce, in via Via delle Site, ed è immensa. Oltre alle imponenti dimensioni a colpire è la sua grande luminosità data dal fatto che ha vetri molto ampi e si affacciano su un giardino, donando una vista molto suggestiva.

Per quanto riguarda gli arredi, tutto è sui toni del bianco: spiccano in particolare mobili in legno dai colori molto soft. In generale ogni stanza è molto curata e ricca di oggetti preziosi.

Loredana Lecciso quel dettaglio della sua lussuosa casa

Lo stile della casa di Loredana è lo shabby chic, grande trend negli ultimi anni in fatto di interior design.

Uno stile raffinato e dal sapore romantico, con cui si creano ambienti accoglienti. Se i suoi colori principali sono il bianco e in generali i pastello, a colpire è un dettaglio in una stanza della casa della showgirl: la camera da letto.

le pareti dove loredana e Al bano dormono sono rosa

Probabilmente, Al Bano è andato incontro alla sua amata e ha scelto una stanza per dormire di una rosa tendente al pesca, colore molto femminile, ma sicuramente accogliente.

PICCOLO MATTIA, TROVATE ANCHE LE SCARPE. GUARDA IL TG DI YESLIFE.IT