Lucia Azzolina: ultimi colpi di campagna elettorale per l’ex ministra. Lei si ferma nella sua Sicilia e rispende così

È stata una dei ministri più attaccati e criticati degli ultimi tempi, presa di mira dalla satira e tirata in ballo da docenti ed alunni. Parliamo di Lucia Azzolina, insegnante in primis e poi politica, muovendo i suoi primi passi nel Movimento 5 Stelle, ministro dell’istruzione nel governo Conte II dal 10 gennaio 2020 al 13 febbraio 2021.

Tanto si è battuta per il mondo della scuola anche quando la sua carica di ministro è terminata con diverse interrogazioni parlamentari in qualità di membro della VII Commissione cultura, ricerca ed istruzione della Camera. Nel giugno scorso ha abbandonato il movimento. Seguendo Luigi Di Maio ha aderito a Insieme per il futuro.

L’ex ministra e le sue imitazioni

Su Lucia Azzolina tanti sono stati i meme ed i post ironici di cui si sono riempiti i social. Di certo la sua imitazione più conosciuta e ammirata dal pubblico è quella realizzata da Angelica Massera con la Super Cazzolina.

Grande successo per la star del web che grazie all’Azzolina è arrivata nel team di “Striscia la Notizia” e poi vi è rimasta come inviata continuandosi ad occupare della scuola.

Le due si sono anche incontrate in un simpatico ed ironico momento nel quale la ex ministra ha mostrato molta simpatia nei confronti della sua imitazione. Oggi la Azzolina continua la sua missione politica, in prima linea, per le prossima elezioni del 25 settembre.

Lucia Azzolina risplende tra la gente: il VIDEO

Lucia Azzolina non si ferma e scende in campo con Impegno Civico in quattro diversi collegi plurinominali e in un uninominale, quello di Siracusa. Preponderante la Sicilia, la sua terra, tra i collegi di Gela, Agrigento, Marsala, Catania, Acireale, Siracusa e Ragusa.

Nelle ultime ore di campagna elettorale l’ex ministro è scesa tra la gente, proprio nella sua Sicilia. In particolare si è fermata a parlare con i commercianti ed i cittadini come lei stessa ha detto:

“Stamattina al mercato di Ortigia!”

Per lei diversi complimenti, non solo per il lavoro a livello politico ma anche per la sua persona. “Sei Bellissima” le dice uno dei tanti follower. Il look della politica è easy ma che dà all’occhio: camicetta bianca, jeans scuri e sandali col tacco. È una bella giornata di sole e lei risplende tra la gente.

PICCOLO MATTIA, TROVATE ANCHE LE SCARPE MA LUI NON SI TROVA. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE