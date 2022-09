Ludovica Valli l’ha perso all’improvviso: “sono sconvolta, non riesco a parlare”. Tragedia immane

L’annuncio di Ludovica Valli ha sconvolto i suoi milioni di fan: la notizia che la modella non avrebbe mai voluto dare…

Bellissima, intraprendente e spigliata, nonché sorella dell’altrettanto famosa Beatrice Valli. La meravigliosa Ludovica Valli, lanciata dall’edizione 2015/16 di “Uomini e Donne”, era giovanissima quando decise di accettare la proposta di Maria De Filippi e di sedersi sul trono più famoso della tv.

A distanza di sei anni, la vita della Valli sembra essere radicalmente cambiata. Ludovica, che lavora come influencer e modella, ha avuto la sua prima figlia Anastasia dal compagno Gianmaria Di Gregorio, al suo fianco ormai da parecchio tempo.

La coppia, tra l’altro, ha annunciato solamente qualche mese fa di essere in attesa del secondo figlio; una gravidanza che Ludovica avrebbe voluto e cercato con tutta se stessa.

“Uomini e Donne”, carriera e vita privata di una delle troniste più amate di sempre

Il suo percorso televisivo a “Uomini e Donne” l’ha portata a racimolare una popolarità davvero inattesa, che tutt’oggi le permette di lavorare come influencer attraverso i social.

Durante il suo percorso nel dating show, Ludovica Valli si era ritrovata a scegliere tra i bellissimi Manuel Vallicella e Fabio Ferrara. Una scelta che ricadde su quest’ultimo, nonostante il rapporto tra la modella e Fabio sia naufragato nel giro di qualche mese.

Ludovica, che sta per diventare mamma-bis assieme al compagno Gianmaria, non è parsa in forma nelle Instagram stories pubblicate quest’oggi. I fan, che la conoscono molto bene, si sono immediatamente accorti che qualcosa non andava…

Ludovica Valli sconvolta per la morte di Manuel Vallicella: “non riesco a parlare”

La morte di Manuel Vallicella, annunciata stamani come un fulmine a ciel sereno, non ha mancato di rattristare tutti coloro che, anche se solo per breve tempo, avevano incrociato il cammino di vita dell’ex tronista e corteggiatore.

Prima fra tutti la meravigliosa Ludovica Valli, che all’epoca della partecipazione a “Uomini e Donne” aveva preferito Fabio Ferrara a Vallicella. La giovane, attraverso Instagram, non ha potuto far altro che condividere il proprio immenso dolore:

“Sono senza parole, davvero. sono sconvolta. Che la terra ti sia lieve, fa buon viaggio manuel”.

Attraverso un collage di immagini, la modella ha voluto salutare quel giovane ragazzo che, seppur per pochissimi mesi, le aveva fatto provare delle emozioni a dir poco incredibili.

PICCOLO MATTIA, TROVATE ANCHE LE SCARPE MA LUI NON SI TROVA. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE