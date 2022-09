Miriam Leone lo scopre e lo fa vedere a tutti: FOTO devastante, web in tilt

Miriam Leone ha lasciato senza fiato i numerosi ammiratori pubblicando uno scatto favoloso: la sexy attrice lo scopre e lo mostra a tutti.

Miriam Leone è un’attrice estremamente talentuosa: la sua carriera è iniziata con la vittoria della 69esima edizione del concorso di ‘Miss Italia’, nel 2008. La siciliana ha preso parte a tantissime pellicole e fiction e ha già vinto riconoscimenti come i due Nastri d’argento e un ciak d’oro.

La classe 1985 ha anche condotto parecchi programmi tra cui ‘Unomattina Estate’ nel 2009. Una carriera ricca di successi, dove non sono mancate anche alcune collaborazioni particolari in cui la Leone ha sponsorizzato vari marchi.

In questi giorni, la siciliana sta sfilando tra le vie di Milano in occasione della Fashion Week. E proprio in rete, stanno arrivando scatti impressionanti.

Miriam Leone incanta Milano: che bellezza

Dal 20 al 26 settembre c’è in programma la Milano Fashion Week: nel corso di queste giornate ci sono più di 210 appuntamenti.

Dopo annate piuttosto difficili a causa della pandemia di Coronavirus, quest’anno l’evento sarà memorabile perché tornano non soltanto gli eventi ma anche feste e party.

La Leone è arrivata quest’oggi e ha incantato tutti con la sua bellezza, il suo fascino e la sua sensualità. Il web è pazzo di lei e attendeva con trepidazione contenuti inediti, arrivati proprio qualche minuto fa. Le fotografie hanno già fatto il giro della rete a velocità supersonica.

Miriam Leone, outfit memorabile: lo scopre e lo mostra a tutti

Tutti aspettavano Miriam Leone e l’attrice non ha deluso le aspettative: tra le vie di Milano, la siciliana si è presentata con outfit intrigante.

La tutina è alquanto particolare e il suo ventre è quasi completamente scoperto. L’addome della 37enne meriterebbe una standing ovation: difficile trovare un fisico asciutto ed allenato come il suo.

“ricapitolando”,

ha scritto in didascalia la nativa di Catania usando anche hashtag come MFW (le iniziali della Milano Fashion Week”). Boom di commenti e di likes per il post, che non è ovviamente passato inosservato.

