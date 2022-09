Ebbene si, Michelle Hunziker ne soffre, la conduttrice non l’ha mai ammesso veramente. Purtroppo anche lei ne è vittima.

La conosciamo sempre felice e sorridente ma in fondo, anche Michelle ne è vittima. Purtroppo la sofferenza era passata inosservata ma tutti i nodi vengono al pettine. Siamo allibiti ma facendo due calcoli è davvero così.

Michelle Hunziker: carriera, esordi

Nata a Sorengo (Svizzara) nel 1977, Michelle arriva in Italia appena diciottenne. Desiderosa di successo ed ambiziosa come non mai, decide di lanciarsi nel mondo della moda ed inizia la sua avventura nel mondo dello spettacolo. Tutti ricorderanno la pubblicità di Roberta, brand di biancheria intima, che mise in bella mostra il lato B della conduttrice per l’Italia.

Michelle approda in tv e compie un vero salto di qualità negli anni ’94/’95, ha avuto l’opportunità di lavorare con i grandi nomi della televisione italiana che le hanno trasmesso la passione per questo lavoro. Oggi Michelle è una delle conduttrici più amate ed apprezzate in Italia.

Anche Michelle ne soffre, chi l’avrebbe mai detto

Facendo un excursus veloce sulle relazioni amorose di Michelle, sappiamo che è stata sposata con il cantante e padre di sua figlia Aurora, Eros Ramazzotti. La storia è finita perché lei ha deciso di abbandonare la famiglia per una setta satanica. Dopo Eros c’è il patron di casa Trussardi, la famosissima casa di moda. Con Tomaso si è sposata, ha messo al mondo due figlie, Celeste e Sole, ed anche in questo caso ha abbandonato baracca e burattini, si dice per un problema caratteriale iniziato dopo il covid-19.

Immediatamente dopo Trussardi ecco che spunta il chirurgo Giovanni Angiolini, dopo un’estate caliente e passionale, Michelle abbandona Giovanni perché desideroso di metter su famiglia (almeno questi sono i rumors). Dopo tutte questi flop c’è sicuramente qualcosa che non va.

Ecco di cosa soffre Michelle, è allucinante

Ci teniamo a precisare che questa fornita è una nostra analisi che esula la diretta interessata o chi per esso dalle dichiarazioni. Osservando tutte le evoluzioni delle sue storie d’amore, ovviamente quelle importanti e note, si evince come il cuore di Michelle non riesca a trovare pace.

E’ una sorta di sofferenza continua dove la stessa conduttrice cerca equilibrio in persone che per un motivo o per un altro non riescono a darle a lungo tempo. Il suo carattere impavido la spinge a cercare sempre e comunque nuovi rifugi dove poter far riposare la sua anima coccolata dall’amore. Ci riuscirà mai? Noi speriamo di si.

