Skin cycling, in cosa consiste e come preparare la pelle all’autunno

La bella stagione ci sta salutando ed è ora di preparare la pelle al freddo dei prossimi mesi, come fare? Ma naturalmente con la Skin cycling.

Il cambio di stagione è molto delicato per la nostra pelle, dobbiamo essere pronti a tutto prima che arrivi il freddo. Spesso tendiamo a non curarla abbastanza e sbagliamo inesorabilmente dal momento che una pelle sana ci rende più giovani, più luminosi ed in forma. Sta spopolando la Skin cycling, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Skin cycling, il nuovo metodo rivoluzionario per una pelle sana

La stagione fredda porta alla nostra pelle rossori e secchezza, in questo momento transitario dall’estate all’inverno è fondamentale riportare in equilibrio all’epidermide in modo preciso, sicuro e duraturo nel tempo. Un metodo da provare che sta spopolando è la skin cycling ideato dalla dermatologa americana Whitney Bowe, molto seguita anche sui social. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Con questa tecnica non invasiva si segue il ciclo della pelle, il tutto avviene in quattro fasi molto semplici da seguire che interessano solo ed esclusivamente il ciclo notturno quindi è una beauty routine da fare prima di andare a letto. Perché questo? Nella fase di riposo, ovvero la notte la nostra pelle si rigenera. Tutto il ciclo dura quattro giorni, nei primi due si spingeranno prodotti negli altri si recuperano.

Questa pratica è adatta a tutti?

Come primo step si lava il viso e si applica un esfoliante chimico, AHA, BHA o PHA a seconda delle esigenze. In ultimo una crema idratante. La seconda sera dopo la detersione bisogna applicare n siero a base di retinoidi o tretinoina, ed applicare la crema idratante.

Gli ultimi due giorni si deve reidratare la pelle, dopo la detersione si applica l’acido ialuronico, la crema idratante ed un olio per sigillare. Per maggiori informazioni basta seguire la dottoressa su Instagram.

Tutti possono fare questa routine?

Si e no, o meglio se avete problemi con questi prodotti non è adatta a voi, per essere certi basta chiedere al vostro dermatologo di fiducia. In caso contrario potete procedere tranquillamente e godervi la vostra palle luminosa, fresca e rigenerata.

