Annalisa, esplosione di sensualità in una sola foto: è BELLISSIMA

Annalisa pubblica lo scatto della rivelazione: sarà la copertina di Bellissima, il nuovo album, scopriamo di cosa si tratta

Annalisa è pronta con il suo nuovo lavoro che, non abbiamo dubbi, otterrà grandi risultati. La cantante sta per uscire con l’album Bellissima ed ora che manca sempre meno alla pubblicazione, non vede l’ora di rivelare qualche dettaglio al pubblico.

Un particolare è già arrivato: si tratta della foto scelta per la copertina che è stata appena condivisa sui social dalla diretta interessata ed ha già riscosso molto successo. Il web approva.

Annalisa, dall’esordio ad oggi

Abbiamo conosciuta Annalisa poco più che adolescente al talent “Amici” dove per la prima volta si è esibita davanti a milioni di persone che fin da subito hanno fatto il tifo per lei.

Era il 2010 ed oggi dop ben 12 anni è una dei cantanti più amati dal pubblico italiano. La sua voce inconfondibile ha conquistato tutti, generazione dopo generazione. Nonostante il successo Annalisa ha dichiarato in un’intervista per Vanity Fair

Mi manca un sacco di strada da fare. Non mi sento per niente arrivata, sono felice delle cose che ho fatto, ma sento di doverne fare ancora.

Poi ancora

Sarà che sono curiosa e che sento l’esigenza di non essere mai uguale a me stessa. Voglio ampliare le prospettive continuamente.

La copertina di Bellissima

Molto attiva sui social, Annalisa è seguita da quasi due milioni di follower che la supportano e sostengono in ogni situazione. Non perde occasione di condividere momenti delle sue giornate, privati e lavorativi e soprattutto scatti mozzafiato che lasciano tutti a bocca aperta.

In attesa di ascoltare le nuove canzoni, Annalisa ha pubblicato la foto della copertina di Bellissima spiegando

Quando immaginavo la copertina di #Bellissima sapevo che volevo funzionasse al contrario.

Che fosse evidente l’imperfezione, che raccontasse una storia, che creasse un punto di domanda: che cos’è successo?

Cos’è successo prima di arrivare a questo punto?

Bisognerebbe chiederselo sempre.

Con questa canzone, con queste immagini, abbiamo creato un mondo nuovo, ed io ci ho messo dentro veramente tutto, anche quello che non si vede.

Il suo sguardo è penetrante e senza veli si mostra ai fan. Non ha bisogno di filtri, la sua bellezza è naturale ed è ciò che piace agli altri. Sensualità e classe sono sempre in primo piano.

PICCOLA MATTIA, TROVATE ANCHE LE SCARPE MA LUI NON SI TROVA. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE