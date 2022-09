Elettra Lamborghini, mentre la sorella è al GF lei si mostra così: ha rubato tutta la scena – FOTO

Mentre la sorella Ginevra si gode la sua esperienza al “GF Vip”, Elettra Lamborghini posta una foto da rimanere paralizzati: fisico impressionante!

Tra Elettra Lamborghini e la sorella maggiore Ginevra non correrebbe affatto buon sangue. A confessarlo è stata l’attuale concorrente del “GF Vip”, che proprio nel corso della puntata di ieri ha ricevuto una notizia davvero spiacevole da parte di Alfonso Signorini.

“Elettra ci ha fatto arrivare una diffida” ha spiegato il conduttore, che con le sue rivelazioni non ha mancato di paralizzare la classe 1992.

Le due sorelle, che non si parlano da ben tre anni, troveranno il modo di chiarirsi proprio durante l’avventura di Ginevra nel reality show? Una possibilità che, almeno per il momento, appare piuttosto lontana dal realizzarsi.

Elettra Lamborghini: il motivo dell’allontanamento dalla sorella Ginevra viene a galla

A detta di Ginevra Lamborghini, ad aver segnato così negativamente il suo rapporto con la sorella Elettra non sarebbe stato nessun evento in particolare.

Secondo la gieffina, il comportamento della classe 1994 potrebbe nascondere un’insicurezza di fondo. La cantante, a detta di Ginevra, sarebbe terrorizzata all’idea che la sua immagine possa essere oscurata da quella, sicuramente meno nota, della sorella maggiore.

Eppure, per Elettra, i successi non mancano di susseguirsi uno dietro l’altro. Poche ore fa, mediante la piattaforma di Instagram, la 28enne ha voluto condividere con il pubblico l’ennesimo traguardo raggiunto in termini professionali. A fronte di una simile notizia, che ragione avrebbe Elettra di temere la concorrenza della sorella?

Elettra Lamborghini, mentre la sorella è al “GF Vip” lei si mostra così: la FOTO

Sta per essere distribuito su tutte le piattaforme musicali il nuovo singolo di Elettra Lamborghini, intitolato “Todo pago“. La canzone, interpretata in featuring con l’artista Perro Primo, approderà su Spotify a partire dal prossimo 30 settembre.

La cantante, nella coppia di scatti postata su Instagram, sembra essere in splendida forma. La tuta indossata, che in corrispondenza del davanzale crea un effetto “vedo non vedo”, è stata apprezzata da tutti i suoi fan.

“Non vedo l’ora di ascoltarla“, “sei troppo illegale“, “bellissima ragazza” commentano entusiasti i followers, rassicurando la cantante rispetto alla loro incondizionata e totale devozione.

MUORE A 6 ANNI, LA MADRE SI LANCIA NEL VUOTO. IL SERVIZIO NEL TG DI YESLIFE