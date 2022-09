Letizia di Spagna, gli orecchini indossati ai funerali di Elisabetta II nascondevano un messaggio in codice. Commovente

Presente ai funerali della Sovrana inglese anche la Regina di Spagna, avete visto gli orecchini di diamanti indossati? Occhi puntati solo su di lei.

Era quasi risaputo che, oltre al significato religioso profondo e il commovente addio di una Sovrana che ha segnato un’epoca, che ai funerali di Stato di Elisabetta II gli occhi della stampa mondiale fossero catalizzati sui look dei partecipanti.

La cerimonia si è trasformata, tristemente, in una sorta di sfilata di alta moda che ha dato possibilità ai tabloid di (s)parlare quasi con frivolezza degli outfit sfoggiati, del make-up e dei gioielli esibiti.

Letizia Ortiz cattura l’attenzione, avete visto gli orecchini a piuma sfoggiati ai lobi?

Se la modernità di Meghan in abito lungo nero con mantella coordinata al cappello a tesa larga senza veletta ha fatto innamorare tutti i presenti, il gioiello più fotografato è stato quello della consorte di Felipe di Spagna, la ex giornalista Letizia Ortiz.

Durante i funerali, nel pieno rispetto del dress code imposto dai Reali inglesi, anche Letizia ha sfoggiato un look total black molto regale, con abito Carolina Herrera a gonna lunga svasata arricchito da cintura sottile al punto vita e cappellino Cherubina con veletta.

Come unico orpello un paio di orecchini a piuma di diamanti, di quelli che si arrampicano lungo il lobo e che da qualche anno sono tanto gettonati anche tra le teenager. Oggi sappiamo anche il significato nascosto di quel gioiello che inizialmente aveva fatto sorridere molti.

Che significato c’era dietro gli orecchini a piuma di Letizia?

Per gli eventi formali, soprattutto quelli di stato, è sempre stato consigliato alle donne indossare le perle, al collo e ai lobi. Letizia però ha deciso di sfoggiare degli orecchini lunghi di oro a piuma di Chanel, arricchiti con diamanti purissimi.

La scelta della Regina potrebbe essere duplice. La prima che i diamanti, più delle perle illuminano il volto, soprattutto se si indossano abiti scuri.

Il secondo, forse anche quello più accreditato, è che la piuma, segno di pace, sia stato usato come simbolo benaugurante per Elisabetta II e condurla ad una più lieta morte del corpo e dello spirito. Per molti la scelta è stata più che azzeccata e di buon gusto.

