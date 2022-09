Giovanna Civitillo, altro che Amadeus! Ha mollato tutto per correre da… la FOTO

Ennesima sfida televisiva per Giovanna Civitillo, moglie del conduttore Amadeus: l’ex ballerina ha mollato tutto per correre da…

Talentuosa, spigliata e divertentissima, Giovanna Civitillo non ha minimamente sfigurato quando si è trattato di affiancare il marito alla conduzione del Festival di Sanremo.

Nonostante abbia lavorato dietro le quinte della kermesse canora – principalmente come presentatrice del “PrimaFestival” e come inviata de “La vita in diretta” -, l’ex ballerina ha sicuramente dato una grande mano al marito.

Eppure, nonostante la sua carriera sia sempre stata oscurata da quella, ben più brillante, del celebre Amadeus, anche per la Civitillo sembrerebbe essere arrivato il momento di fare il cosiddetto salto di qualità.

La moglie di Amadeus approda su Rai 1: occasione imperdibile per la conduttrice

La sua carriera è decollata negli anni dal 2002 al 2006, quando la splendida Giovanna Civitillo era al fianco del futuro marito Amadeus sul palcoscenico de “L’Eredità”.

Successivamente alla nascita del figlio della coppia Josè Alberto, il ruolo della Civitillo in tv si è notevolmente ridimensionato. Dopo una parentesi ad “Avanti un altro!” come membro fisso del cast del Minimondo, Giovanna ha condotto le sue esperienze professionali prevalentemente accanto al marito.

Tuttavia (cosa che i fan più attenti non hanno mancato di notare) per l’ex ballerina sembra essersi finalmente prospettata un’opportunità davvero irrinunciabile. Opportunità che Giovanna ha scelto di cogliere al volo, “mollando” letteralmente il marito Amadeus.

“È sempre mezzogiorno”, Giovanna Civitillo approda nel cast: i dettagli clamorosi

A partire dall’edizione di quest’anno, Giovanna Civitillo entrerà a far parte del cast di “È sempre mezzogiorno”, trasmissione condotta da Antonella Clerici su Rai 1.

La conferma è arrivata proprio da parte dell’assistente personale di Antonella Clerici, che attraverso una Instagram story ha comunicato quanto segue al pubblico:

“Nella casa del bosco è arrivata giovanna”.

A quanto si apprende, la moglie di Amadeus si occuperà di curare una rubrica interamente dedicata alle sagre di paese. Di puntata in puntata, la Civitillo girerà lo Stivale alla ricerca di ricette sconosciute e tradizioni locali da sottoporre ai telespettatori. Un’occasione a cui l’ex ballerina, di certo, non avrebbe mai potuto rinunciare!

