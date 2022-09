Luca Argentero esce allo scoperto, cambia lavoro: cosa farà adesso

Per Luca Argentero sta per iniziare una nuova avventura professionale che non vede l’ora di condividere con i suoi fan: avete capito di cosa stiamo parlando?

Luca Argentero non riesce più a trattenere l’emozione e sui social condivide con i fan uno scatto del suo nuovo ruolo: per qualche mese lascerà il mondo della recitazione per dedicarsi alla conduzione di un programma molto noto al pubblico italiano.

La sua foto ha già fatto il giro del web ed ha incuriosito i fan che non vedono l’ora di vederlo al lavoro. Riuscirà a superare la prova?

Luca Argentero, il nuovo conduttore di “Striscia la notizia”

Il 26 settembre torna su Canale 5 “Striscia la notizia”, il tg satirico che da tanti anni informa e fa divertire il pubblico italiano. Quest’anno non mancheranno le novità, una tra tutte i nuovi conduttori.

Luca Argentero e Alessandro Siani presenteranno il programma e sui social hanno già pubblicato qualche scatto insieme durante le prove e le registrazioni. Uno del Nord e uno del Sud, uniti però dalla stessa passione: la recitazione. Entrambi, infatti, sono attori che si cimenteranno in una nuova avventura.

In realtà, per il comico sarebbe già la sua seconda volta nello studio del tg satirico anche se all’epoca la sua presenza non aveva riscontrato molto successo. L’attore piemontese farà cambiare idea al pubblico? Le loro facce hanno incuriosito i fan che non hanno perso occasione di lasciare qualche commento come

Un gianduiotto e un babà

Poi ancora

alla fine, il piemontese tiferá Napoli e il napoletano tiferá sempre Napoli

Le nuove veline

Un’altra novità riguarda le veline. La produzione ha deciso proprio di svecchiare il programma, scegliendo due nuove ragazze. I loro nomi sono Anastasia Ronca e Cosmary Fasanelli.

A Tv sorrisi e canzoni si sono presentate, Anastasia ha riferito

Sono Anastasia Ronca, ho 22 anni, arrivo da Somma Vesuviana (NA), ho studiato ginnastica artistica, appaio timida, ma poi mi apro e sono sempre sorridente.

Cosmary ha affermato

Mi chiamo Cosmary Fasanelli, ho 22 anni, sono di Brindisi, faccio la ballerina e mi ritengo una ragazza solare, empatica, determinata e romantica.

Ognuno è al suo posto, il Gabibbo c’è, cosa manca? Il pubblico freme e non sta più nella pelle. Stay tuned.

